Египет будет проверять сертификаты о вакцинации у прибывающих из стран с мутировавшими штаммами COVID-19

Египет будет проверять сертификаты о вакцинации у туристов, которые находились в странах с широким распространением мутировавших штаммов COVID-19 за две недели до въезда в страну.

Как говорится в пресс-релизе Министерства охраны здоровья Египта, по состоянию на 1 июля в перечень таких стран входят Индия, Бангладеш, Пакистан, Бутан, Мьянма, Шри-Ланка, Вьетнам, Бразилия и страны Латинской Америки.

Сертификаты о вакцинации должны быть выданы утвержденными лабораториями и иметь QR-код для проверки. Кроме того, такие туристы по прибытии в Египет должны будут сдать ПЦР-тест. В случае позитивного результата, они будут направлены в медучреждения.

Прочие туристы также могут въезжать в страну по сертификату вакцинации, если вторая прививка сделана как минимум за 14 дней до въезда. Не привитые посетители обязаны предоставить негативный результат ПЦР-теста на COVID-19.

Согласно релизу, Египет принимает все вакцины, одобренные Всемирной организацией здравоохранения и Египетским управлением лекарственных средств. В их список входят вакцины Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Sinopharm, Sinovac, Johnson&Johnson и Sputnik.