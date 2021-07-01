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18:45 01.07.2021

Зеленский благодарит нардепов за поддержку его законопроекта о деолигархизации

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Зеленский благодарит нардепов за поддержку его законопроекта о деолигархизации

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Верховную Раду за принятие в первом чтении законопроекта "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)".

"Спасибо Верховной Раде за поддержку за основу моего законопроекта №5599 о деолигархизации. Олигархи - это прошлое. Все они должны стать просто крупными бизнесменами. Нам нужны прозрачные экономические отношения и равные правила игры для всех", - написал Зеленский на своей странице в Twitter.

Как сообщалось, за документ №5599 проголосовали 275 народных депутатов на внеочередном пленарном заседании парламента в четверг.

Президент Украины в начале июня внес в Верховную Раду законопроект "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)".

Согласно документу, достаточными для включения Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) лица в реестр олигархов являются любые три из четырех условий: значительное влияние на СМИ, участие в политической жизни, бенефициарное владение компанией-монополистом и состояние свыше 1 млн прожиточных минимумов (около $83 млн по текущему курсу).

Основанием для включения олигархов в реестр станет решение СНБО. СНБО будет формировать и вести реестр, а также обеспечивать открытый круглосуточный доступ к нему. Сведения в реестр будут вносить не позднее трех дней со дня принятия соответствующего решения СНБО.

 

Теги: #законопроект #олигархи #деолигархизация #зеленский
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