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16:54 01.07.2021

Вопрос получения разрешений на полеты в/из Турции решен, первые рейсы уже отбыли – спикер МИД

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Вопрос получения разрешений на полеты в/из Турции решен, первые рейсы уже отбыли – спикер МИД

Вопрос получения разрешений на полеты в/из Турции решен, первые рейсы "Анталия-Киев" и "Анталия-Запорожье" уже отбыли, сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"По информации авиаперевозчика, вопрос получения разрешений на полеты в/из Турции решен. Уже отбыли первые рейсы Анталия-Киев, Анталия-Запорожье. Остальные будут вылетать в соответствии с обновленной полетной программы. Просьба к украинским пассажирам проверять расписание на сайте перевозчика", - написал Николенко в Twitter в четверг.

Как сообщалось, вынужденные задержки чартерных рейсов в Анталию (Турция) обусловлены проблемами на стороне Турции из-за повышенного спроса на направление, сообщила авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ, Киев).

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поручил консульству Украины в Анталии (Турция) работать с турецкими властями для возобновления авиарейсов из Анталии.

Теги: #полеты #разрешения #анталия
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