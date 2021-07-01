События

16:37 01.07.2021

В Киеве СБУ проведет антитеррористические учения на базе Хоральной синагоги Бродского

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В Киеве СБУ проведет антитеррористические учения на базе Хоральной синагоги Бродского

В Киеве 4 июля Служба безопасности Украины проведет антитеррористические учения на объекте массового пребывания людей.

"4 июля 2021 года Координационная группа Антитеррористического центра при ГУ Службы безопасности Украины в Киеве и Киевской области совместно с посольством Государства Израиль в Украине при организационной поддержке Штаба Антитеррористического центра СБУ проведет в столице плановые антитеррористические учения", - сообщает управление СБУ в Киеве и Киевской области.

Тренировка пройдет в Печерском районе на базе Хоральной синагоги Бродского с участием подразделений Нацполиции, Нацгвардии, спасателей и органов государственной власти.

"Во время проведения учений возможно временное ограничение движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность", - отметили в ведомстве.

СБУ призывает гостей и жителей столицы сохранять спокойствие, с пониманием отнестись к возможным ограничениям и неудобствам.

Все действия будут происходить в рамках действующего законодательства.

Теги: #киев #учения #сбу
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