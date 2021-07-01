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14:46 01.07.2021

Рада ратифицировала рамочное соглашение с Францией об улучшении снабжения питьевой водой в Луганской области

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Рада ратифицировала рамочное соглашение с Францией об улучшении снабжения питьевой водой в Луганской области

Верховная Рада ратифицировала рамочное соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Французской Республики о поддержке финансирования проекта по улучшению снабжения питьевой водой в Луганской области.

За принятие соответствующего законопроекта №0118 на заседании в четверг проголосовали 348 народных депутатов.

Принятие законопроекта создаст правовые основания для имплементации рамочного соглашения и реализации инвестиционного проекта по улучшению снабжения питьевой водой в Луганской области. Общий объем средств кредита правительства Французской Республики для реализации этого проекта составляет EUR70 млн.

Возврат кредитных средств предполагается осуществить за счет средств коммунального предприятия "Попаснянский районный водоканал", которое относится к сфере управления Луганской областной военно-гражданской администрации.

Теги: #франция #вода #луганская_область #проект
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