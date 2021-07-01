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14:38 01.07.2021

Рада переименовала пгт Новгородское Донецкой области в Нью-Йорк

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Рада переименовала пгт Новгородское Донецкой области в Нью-Йорк

Верховная Рада переименовала посёлок городского типа Новгородское (Бахмутский р-н Донецкой обл.) в Нью-Йорк.

Принятие соответствующего проекта постановления №5081 поддержал 301 народный депутат на пленарном заседании в четверг.

Как отмечается в пояснительной записке, Донецкая областная военно-гражданская администрация обратилась к Верховной Раде с представлением о переименовании пгт Новгородское в пгт Нью-Йорк.

Пгт Новгородское входит в состав Торецкое городской территориальной громады и находится на расстоянии 42 км от райцентра Бахмут. На момент инициирования вопроса о переименовании поселок был административным центром Новгородского поселкового совета. В нем проживает около 120 тыс.жителей.

Переименование пгт Новгородское инициировано его жителями с целью возвращения населенному пункту его исторического названия.

Украинский институт национальной памяти отмечает, что возвращение исторического названия "Нью-Йорк" пгт Новгородское основывается на положении статьи 5 закона "О географических названиях", согласно которому переименования географических объектов осуществляется, в частности, в случае "необходимости возвращения отдельным географическим объектам их исторических названий". Также Институт указывает на то, что переименование президиумом Верховной Рады 19 октября 1951 года Нью-Йорк на пгт Новгородское было продиктовано политико-идеологическими соображениями Коммунистической партии.

Теги: #переименование #нью_йорк #новгородское
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