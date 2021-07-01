События

14:11 01.07.2021

США и ЕС призвали парламент Украины принять антикоррупционную стратегию

1 мин читать
США и ЕС призвали парламент Украины принять антикоррупционную стратегию

США и Европейский Союз заявили, что ожидают принятия Верховной Радой законопроекта №4135 о введении в действие Национальной стратегии борьбы с коррупцией Украины на 2021-2025 годы.

"США и Европейский Союз ожидают принятия Верховной Радой законопроекта 4135 о введении в действие Национальной стратегии борьбы с коррупцией Украины на 2021-2025 годы для включения и координации антикоррупционных усилий Украины в правительстве", - говорится в сообщении посольства США в Twitter в четверг.

Подчеркивается, что после принятия США и ЕС готовы поддержать Национальное агентство по предупреждению коррупции и заинтересованные стороны в разработке и введении государственной программы в действие.

"Через 4 года после завершения последней стратегии наступило время целостного и стратегического подхода к программе борьбы с коррупцией в Украине", - указали в американском посольстве.

Теги: #сша #ес #антикоррупция
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:24 01.07.2021
Украина надеется, что ЕС возобновит свободный въезд для ее граждан через две недели - МИД

Украина надеется, что ЕС возобновит свободный въезд для ее граждан через две недели - МИД

01:31 01.07.2021
Ракета SpaceX успешно вывела на орбиту 88 спутников, в том числе четыре военных

Ракета SpaceX успешно вывела на орбиту 88 спутников, в том числе четыре военных

23:44 30.06.2021
Многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9 совершила успешную посадку на мысе Канаверал

Многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9 совершила успешную посадку на мысе Канаверал

23:13 30.06.2021
Ракета SpaceX стартовала на орбиту с 88 спутниками

Ракета SpaceX стартовала на орбиту с 88 спутниками

18:24 30.06.2021
Украинские предприниматели с 1 июля получат упрощенный режим доставки посылок в страны ЕС – "Укрпошта"

Украинские предприниматели с 1 июля получат упрощенный режим доставки посылок в страны ЕС – "Укрпошта"

12:43 30.06.2021
ВИЭ-генерация в ЕС впервые превысила генерацию из ископаемых источников энергии

ВИЭ-генерация в ЕС впервые превысила генерацию из ископаемых источников энергии

10:16 30.06.2021
Минтранс США ограничит авиасообщение с Минском из-за инцидента с самолетом Ryanair - источники

Минтранс США ограничит авиасообщение с Минском из-за инцидента с самолетом Ryanair - источники

07:11 30.06.2021
Палата представителей Конгресса США вновь приняла законопроект об удалении из Капитолия статуй конфедератов

Палата представителей Конгресса США вновь приняла законопроект об удалении из Капитолия статуй конфедератов

04:45 30.06.2021
Власти Лос-Анджелеса рекомендовали носить маски даже полностью привитым от COVID-19 из-за штамма "дельта"

Власти Лос-Анджелеса рекомендовали носить маски даже полностью привитым от COVID-19 из-за штамма "дельта"

00:18 30.06.2021
Талибы на марше, обстановка в Афганистане тревожная

Талибы на марше, обстановка в Афганистане тревожная

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В пресс-центре Рады неизвестная женщина напала на нардепа Потураева

Заболеваемость COVID-19 стабильно снижается, ее рост можно ожидать осенью - ЦОЗ

Украинцы летом-2021 ищут отдых в Бердянске и Железном Порту, за границей - в Турции и на Кипре – Google Украина

Украина надеется, что ЕС возобновит свободный въезд для ее граждан через две недели - МИД

Зеленский: Украинцы и россияне - не один народ

ПОСЛЕДНЕЕ

Израиль зарегистрировал свыше 300 новых случаев COVID-19 за сутки впервые с апреля

В Украине не прекращаются дожди и грозы

Под Мариуполем ранен украинский военный

В пресс-центре Рады неизвестная женщина напала на нардепа Потураева

"Укрзализныця" возобновляет ж/д сообщение со Словакией

Украина и Франция проведут консультации о признании украинских свидетельств о вакцинации - МИД

Рада намерена направить 1 млрд грн на финансирование ремонта культурных памятников в коммунальной собственности

Рада ратифицировала рамочное соглашение с Францией об улучшении снабжения питьевой водой в Луганской области

Рада переименовала пгт Новгородское Донецкой области в Нью-Йорк

"Голос" не поддержит президентский законопроект о деолигархизации

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА