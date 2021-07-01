В Киеве установлено 10 температурных рекордов с 23 по 26 июня

В Киеве среднемесячная температура воздуха в июне составила + 21,3°С, что на 1,8°С выше климатической нормы, а осадков выпало 24 мм, или 32% от нормы, сообщается на сайте метеостанции Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского.

"С 23 по 26 июня было установлено аж 10 температурных рекордов. Отмечено шесть дней с максимальной температурой воздуха выше 30,0°С", – говорится в сообщении.

За месяц самая холодная погода в столице была 1 июня, когда минимальная температура под утро снизилась до +7,4°С, а самая жаркая – 24 июня, когда максимальная температура после полудня поднялась до +35,5°С.