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12:02 01.07.2021

Чартеры МАУ в Анталию задерживаются из-за проблем со слотами со стороны Турции, пассажиры обеспечены питанием

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Чартеры МАУ в Анталию задерживаются из-за проблем со слотами со стороны Турции, пассажиры обеспечены питанием

Вынужденные задержки чартерных рейсов в Анталию (Турция) обусловлены проблемами на стороне Турции из-за повышенного спроса на направление, сообщила авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ, Киев).

"Вынужденные задержки чартерных рейсов в Анталию (вылет по расписанию в ночь на 1 июля 2021 года ) обусловлены резким сезонным увеличением количества рейсов, а также восстановлением авиасообщения Турции с Россией, что повлекло существенное осложнение слоторегулирования. В связи с этим авиационный регулятор Турции не смог обеспечить обработку запросов на выполнение полетов заблаговременно", - заявила авиакомпания в четверг.

По данным МАУ, задержки коснулись чартерных рейсов Киев - Анталия, Харьков - Анталия и Львов - Анталия.

"Авиаперевозчик и авиационный регулятор Турции делают все возможное для оперативного возобновления чартерного авиасообщения МАУ с Анталией в течение дня", - отмечается в сообщении

В МАУ сообщили, что пассажирам задержанных рейсов предоставлена вся необходимая помощь. В частности, всех, кто должен был улететь из Киева, Харькова и Львова, обеспечили горячим и холодным питанием.

"Пассажиры, ожидавшие возвращения в Киев на указанных рейсах из Турции частично перевезены в гостиницы. Они обеспечены питанием, им будет организован трансфер к новому времени вылета", - подчеркивается в сообщении.

Как отмечают в МАУ, в летнем сезоне-2021, учитывая ограниченные возможности туристических перелетов в страны Европы, внимание украинских туристов акцентировано, в частности, на курортах Турции. Уточняется, что в июне 2019 года МАУ осуществила 202 чартерных рейса в эту страну, в 2020-м - 166, а в июне 2021-го - 505 рейсов.

"Следует также учитывать нынешний рост количества рейсов в Турцию и по ряду других стран: в совокупности такие тенденции и вызвали неожиданные осложнения на направлении", - говорят в авиакомпании.

Как сообщалось, ряд авиарейсов в/из Анталии (Турция) из ряда украинских аэропортов задерживается. Пассажиров указанных рейсов просят отслеживать время вылета на онлайн-табло.

Теги: #мау #рейсы #анталия #задержка
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