Пострадавшим в результате аварии на ЧАЭС повысили пенсии – Минсоцполитики

Верховная Рада во вторник, 29 июня, приняла разработанный Министерством социальной политики Украины закон о повышении уровня пенсионного обеспечения пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС.

"Законом установлено с 1 июля 2021 года повышение почти вдвое минимальных размеров пенсий по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания вследствие Чернобыльской катастрофы, а именно: для I группы инвалидности установлено 6000 грн; для II группы инвалидности - 4800 грн; для III группы инвалидности - 3700 грн; для детей с инвалидностью - 3700 гривен", - сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

Также установлена ежемесячная адресная социальная помощь лицам с инвалидностью из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, в отношении которых установлена причинная связь инвалидности с Чернобыльской катастрофой.

Для участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, а также для пострадавших в результате ликвидации других ядерных аварий и их последствий, участников ядерных испытаний и военных учений с применением ядерного оружия, с 1 января 2022 года вычисление пенсии будет проводиться с пятикратного размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января соответствующего года.