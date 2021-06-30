Пограничники запретили въезд в Украину российскому актеру Оскару Кучере

В пункте пропуска "Жуляны" пограничники отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" приняли решение о запрете въезда в Украину российскому актеру и телеведущему.

"Россиянин 1974 года рождения прибыл в Украину, имея вид на жительство в нашей стране. Однако пограничники установили факты незаконного посещения им временно оккупированного Крыма. Сегодня иностранец, который незаконно посещал временно оккупированную территорию Украины, покинул Украину рейсом "Киев-Варшава"", - сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Отмечается, что пограничники на три года запретили ему въезд на территорию Украины в соответствии с требованиями ст.13 закона Украины "О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства".

"Также Госпогранслужба Украины готовит письмо в подразделение Государственной миграционной службы Украины с инициативой аннулировать иностранцу-нарушителю вида, который дает ему право на временное проживание в Украине", - добавили в ведомстве.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правоохранительных органах, речь идет об актере Оскаре Кучере.