Кабмин одобрил открытие аэропорта "Житомир" для международных рейсов

Кабинет министров одобрил открытие международного пункта пропуска через госграницу в аэропорту "Житомир" для грузового и пассажирского сообщения с постоянным режимом функционирования и круглосуточным временем работы.

Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, к настоящему времени ГП "Международный аэропорт Житомир им.С.П. Королева" ООО "Аккорд" является работоспособным дочерним предприятием, которое может обеспечивать посадку, взлет, стоянку и обслуживание воздушных судов, пассажиров и грузов.