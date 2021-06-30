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13:36 30.06.2021

Кабмин одобрил открытие аэропорта "Житомир" для международных рейсов

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Кабмин одобрил открытие аэропорта "Житомир" для международных рейсов

Кабинет министров одобрил открытие международного пункта пропуска через госграницу в аэропорту "Житомир" для грузового и пассажирского сообщения с постоянным режимом функционирования и круглосуточным временем работы.

Соответствующее решение принято на заседании правительства в среду.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, к настоящему времени ГП "Международный аэропорт Житомир им.С.П. Королева" ООО "Аккорд" является работоспособным дочерним предприятием, которое может обеспечивать посадку, взлет, стоянку и обслуживание воздушных судов, пассажиров и грузов.

Теги: #транспорт #житомир #аэропорт
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