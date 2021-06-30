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13:05 30.06.2021

В Киеве задержан мужчина, ударивший ножом врача "скорой"

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В Киеве задержан мужчина, ударивший ножом врача "скорой"

Столичные правоохранители задержали злоумышленника, который нанес ножевое ранение работнику скорой медицинской помощи, в результате чего потерпевшего с ранением живота госпитализировали в больницу.

"В дежурную часть Днепровского управления полиции поступило сообщение от врача о том, что на улице Генерала Жмаченко во время конфликта ранен работник скорой медицинской помощи. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая задокументировала преступление", - сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Правоохранители установили, что в квартире между матерью и сыном, находившимся в нетрезвом состоянии, возник конфликт, в ходе которого женщина вызвала скорую помощь.

Так, фигурант, увидев врачей, подошел к одному из медицинских работников и ударил ножом мужчину в живот, а после совершенного скрылся с места происшествия.

Пострадавшего госпитализировали в больницу. Работники сектора криминальной полиции задержали злоумышленника в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Задержанный - 47-летний ранее не судимый киевлянин.

По данному факту следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовное производство по ч.1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Фигуранту сообщено о подозрении и судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Теги: #врач #ранение
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