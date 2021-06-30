События

12:22 30.06.2021

В Украине ожидается теплая погода, местами дожди, грозы, град и шквальный ветер

2 мин читать
В Украине ожидается теплая погода, местами дожди, грозы, град и шквальный ветер

В ближайшие сутки территория Украины останется в теплой воздушной массе, атмосферный фронт, перемещающийся из Центральной Европы, принесет в большинство областей, кроме восточных и юго-восточных, дожди с грозами, днем кое-где с градом и шквалистым ветром.

Как сообщает Укргидрометцентр, в четверг, 1 июля, в Украине, кроме восточных и юго-восточных регионов, кратковременные дожди, грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с, в западной части местами значительные дожди.

Ветер южный, с переходом в западных областях на северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 25-30°, в Карпатском регионе 20-25°.

В Киеве в четверг кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, 7-12 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 17-19°, днем 27-29°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 1 июля самая высокая температура днем (+33,1°) была в 1910 году, самая низкая ночью (+7,7°) в 1908 году.

В пятницу, 2 июля, в Украине кратковременные дожди, грозы, днём в отдельных районах град, шквалы 15-20 м/с (лишь ночью в южных, восточных и центральных областях без осадков).

Ветер юго-западный, западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 15-20°, днём 25-30°, на юго-востоке до 33°; в западных областях ночью 11-16°, днём 21-26°.

В Киеве в пятницу кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 17-19°, днем 26-28°.

Утром 30 июня температура воды в Черном море была в пределах 20-25°, в Азовском море - 25-27°, в Днепре вблизи Киева - 25°.

Теги: #погода #прогноз
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:50 29.06.2021
На море тепло, на курортах Карпат - дожди

На море тепло, на курортах Карпат - дожди

11:45 29.06.2021
Во вторник и в среду в Украине будет тепло, но ожидаются кратковременные дожди с грозами

Во вторник и в среду в Украине будет тепло, но ожидаются кратковременные дожди с грозами

12:28 28.06.2021
В Украине сохранится неустойчивая и достаточно жаркая погода

В Украине сохранится неустойчивая и достаточно жаркая погода

15:54 27.06.2021
ГСЧС предупреждает украинцев о грозах, граде и шквальном ветре

ГСЧС предупреждает украинцев о грозах, граде и шквальном ветре

12:56 27.06.2021
В Украине ожидается неустойчивая погода, местами дожди и грозы

В Украине ожидается неустойчивая погода, местами дожди и грозы

14:44 26.06.2021
Mastercard прогнозирует рост количества токенизированных карт в Украине до 10 млн в ближайшее время

Mastercard прогнозирует рост количества токенизированных карт в Украине до 10 млн в ближайшее время

12:45 25.06.2021
В Украине пройдут грозовые дожди, жара немного спадет

В Украине пройдут грозовые дожди, жара немного спадет

16:25 24.06.2021
Аномально жаркая погода продлится в Украине до выходных

Аномально жаркая погода продлится в Украине до выходных

11:21 24.06.2021
В Киеве во вторник был зафиксирован первый температурный рекорд текущего лета – обсерватория Срезневского

В Киеве во вторник был зафиксирован первый температурный рекорд текущего лета – обсерватория Срезневского

20:53 23.06.2021
К сентябрю штамм "дельта", вероятно, составит 90% случаев заражения COVID-19 в Европе - эксперты

К сентябрю штамм "дельта", вероятно, составит 90% случаев заражения COVID-19 в Европе - эксперты

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На шахте в Донецкой области смертельно травмировался горняк

Арахамия: Законопроекты о деолигархизации и "ресурсный" - наиболее дискуссионные вопросы повестки дня внеочередного заседания Рады в четверг

В Украине за сутки зафиксировано 633 новых случая заболевания Covid-19, выздоровели 2 294 человека, 40 летальных случаев

Зеленский поздравил Украину с победой над Швецией в чемпионате Евро-2020

Решение Минска приостановить участие в "Восточном партнерстве" свидетельствует о неуважении к ценностям демократии, верховенству права и правам человека – МИД Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

Путин заявил, что сделал прививку от коронавируса "Спутником V"

СБУ разоблачила контрабандистов, которые хотели вывезти артефакты периода Киевской Руси

На шахте в Донецкой области смертельно травмировался горняк

В спальном районе Харькова неизвестный ранил мужчину, введена операция "Сирена"

Глава одной из столичных УИК предстанет перед судом за подделку результатов голосования

Арахамия: Законопроекты о деолигархизации и "ресурсный" - наиболее дискуссионные вопросы повестки дня внеочередного заседания Рады в четверг

В нескольких областях Украины объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности

Мининфраструктуры промониторит транспортные объекты на доступность для маломобильных групп

Минтранс США ограничит авиасообщение с Минском из-за инцидента с самолетом Ryanair - источники

Австралия расширяет зону действия локдауна из-за COVID-19

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА