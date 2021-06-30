В Украине ожидается теплая погода, местами дожди, грозы, град и шквальный ветер

В ближайшие сутки территория Украины останется в теплой воздушной массе, атмосферный фронт, перемещающийся из Центральной Европы, принесет в большинство областей, кроме восточных и юго-восточных, дожди с грозами, днем кое-где с градом и шквалистым ветром.

Как сообщает Укргидрометцентр, в четверг, 1 июля, в Украине, кроме восточных и юго-восточных регионов, кратковременные дожди, грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с, в западной части местами значительные дожди.

Ветер южный, с переходом в западных областях на северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 25-30°, в Карпатском регионе 20-25°.

В Киеве в четверг кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, 7-12 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 17-19°, днем 27-29°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 1 июля самая высокая температура днем (+33,1°) была в 1910 году, самая низкая ночью (+7,7°) в 1908 году.

В пятницу, 2 июля, в Украине кратковременные дожди, грозы, днём в отдельных районах град, шквалы 15-20 м/с (лишь ночью в южных, восточных и центральных областях без осадков).

Ветер юго-западный, западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 15-20°, днём 25-30°, на юго-востоке до 33°; в западных областях ночью 11-16°, днём 21-26°.

В Киеве в пятницу кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 17-19°, днем 26-28°.

Утром 30 июня температура воды в Черном море была в пределах 20-25°, в Азовском море - 25-27°, в Днепре вблизи Киева - 25°.