События

07:11 30.06.2021

Палата представителей Конгресса США вновь приняла законопроект об удалении из Капитолия статуй конфедератов

1 мин читать
Палата представителей Конгресса США вновь приняла законопроект об удалении из Капитолия статуй конфедератов

Палата представителей американского Конгресса приняла законопроект об удалении из Капитолия статуй поддерживавших рабство конфедератов, сообщают СМИ.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что удаление статуй "не сотрет пятно" расизма из истории США, равно как и не покончит с расизмом в Соединенных Штатах сегодня.

Тем не менее, она спросила: "Как мы можем ожидать, что покончим с позором расизма (...), когда мы позволяем восхвалять самых злостных сторонников расизма в залах Конгресса?".

Аналогичный законопроект был принят Палатой представителей, которую контролировали демократы, еще в 2020 году, но был заблокирован Сенатом, где большинство принадлежало республиканцам.

В настоящее время демократы имеют незначительное большинство в Сенате, что может позволить им провести законопроект, заручившись поддержкой 10 сенаторов-республиканцев.

Теги: #сша #законопроект #капитолий #статуи
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

04:45 30.06.2021
Власти Лос-Анджелеса рекомендовали носить маски даже полностью привитым от COVID-19 из-за штамма "дельта"

Власти Лос-Анджелеса рекомендовали носить маски даже полностью привитым от COVID-19 из-за штамма "дельта"

00:18 30.06.2021
Талибы на марше, обстановка в Афганистане тревожная

Талибы на марше, обстановка в Афганистане тревожная

22:46 29.06.2021
Блинкен считает "новым шагом к миру" открытие посольства Израиля в ОАЭ

Блинкен считает "новым шагом к миру" открытие посольства Израиля в ОАЭ

20:48 29.06.2021
Вакцина от COVID-19 компании Moderna эффективна против штамма "дельта"

Вакцина от COVID-19 компании Moderna эффективна против штамма "дельта"

18:15 29.06.2021
США назвали принятие закона о работе ВККС важным шаг на пути к всеобъемлющей судебной реформе

США назвали принятие закона о работе ВККС важным шаг на пути к всеобъемлющей судебной реформе

17:00 29.06.2021
Зеленский внес в Раду проект закона о большом государственном гербе

Зеленский внес в Раду проект закона о большом государственном гербе

08:51 29.06.2021
Байден заверил Израиль, что США не допустят создание Ираном ядерного оружия

Байден заверил Израиль, что США не допустят создание Ираном ядерного оружия

08:01 29.06.2021
В Италии назвали отношения с США более важными, чем с Китаем

В Италии назвали отношения с США более важными, чем с Китаем

04:52 29.06.2021
Коалиция США подтвердила ракетный удар по своим силам на юго-востоке Сирии

Коалиция США подтвердила ракетный удар по своим силам на юго-востоке Сирии

03:41 29.06.2021
У Байдена нет планов приехать на Олимпийские игры в Токио - Белый дом

У Байдена нет планов приехать на Олимпийские игры в Токио - Белый дом

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский поздравил Украину с победой над Швецией в чемпионате Евро-2020

Решение Минска приостановить участие в "Восточном партнерстве" свидетельствует о неуважении к ценностям демократии, верховенству права и правам человека – МИД Украины

В Минобороны Нидерландов обвинили самолеты РФ в небезопасных действиях вблизи нидерландского фрегата в Черном море

Рада намерена увеличить численность ВСУ на 11 тыс. военнослужащих, доведя до 261 тыс. человек

Зеленский внес в Раду проект закона о большом государственном гербе

ПОСЛЕДНЕЕ

Российские наемники на Донбассе с начала суток трижды нарушили режим тишины

В Ужгороде обнаружили тело военного, разыскиваемого в течение пяти дней

СБУ раскрыла хищения госсредств на строительстве отделения под COVID-19

ФРГ скоро выведет всех оставшихся солдат из Афганистана

Зеленский поздравил Украину с победой над Швецией в чемпионате Евро-2020

На Буковине за сутки выявили три новых случаев COVID-19

На Буковине за сутки выявили три новых случаев COVID-19

В Минобороны Нидерландов обвинили самолеты РФ в небезопасных действиях вблизи нидерландского фрегата в Черном море

Украина и Исландия договорились о двусторонней поддержке инициатив, нацеленных на защиту прав человека в ЮНЕСКО - МИД

Финские болельщики привезли на родину "дельта" штамм коронавируса из России, власть рассматривает вариант введения нового локдауна

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА