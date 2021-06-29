Финские болельщики привезли на родину "дельта" штамм коронавируса из России, власть рассматривает вариант введения нового локдауна

Финские болельщики, посещавшие российский Санкт-Петербург, в котором проходил футбольный матч "Финляндия-Бельгия", завезли на родину новый штамм коронавируса "дельта", вследствие чего в стране могут ввести новый локдаун, сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на финские СМИ.

"Власти Финляндии не исключают введения в стране нового локдауна – после того, как вернувшиеся из России футбольные болельщики завезли в страну новый "индийский" штамм коронавируса, получивший название "Дельта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за перегрузки пограничных пунктов сотни финских фанатов вернулись в страну без тестирования на вирус.

Как сообщают журналисты, ситуация с коронавирусом в России в целом ухудшается, на фоне чего опасения в связи с вероятным завозом вируса из РФ звучат и в Швеции, сборная которой также играла один из матчей в Санкт-Петербурге.

"Следующими на очереди могут стать Испания и Швейцария, сборным которых предстоит 2 июля сыграть на стадионе "Газпром Арена" матч 1/4 финала. Организаторы чемпионата уже заявили, что не намерены переносить игру в другое место, а в УЕФА этот вопрос "даже не обсуждался", - отмечают журналисты.

Со ссылкой на своих иностранных коллег они уточняют, что вероятной причиной массового заражения финнов в РФ могло стать несоблюдение карантинных ограничений, как местными населением, так и приехавшими болельщиками, которые посещали заведения общественного питания в Санкт-Петербурге.

Отмечается также, что свою роль могла сыграть и "неготовность финских пограничников к пропуску и тестированию на коронавирус тысяч возвращавшихся в страну болельщиков, в результате чего сотни людей прошли границу без теста".

"Там была такая толпа, что 800 человек протестировать просто не успели. То ли не было оборудования, то ли персонала. Им сказали: утром идите не на работу, а на тест. Многие так и сделали, но не все, конечно", - заявил по этому поводу независимый финский журналист Эса Туоминен.

Он добавил, что никто не обвиняет в произошедшем Россию или УЕФА, поскольку всему виной "недостаточное информирование людей и легкомыслие самих болельщиков".

"Информирование о серьезности ситуации в Санкт-Петербурге было недостаточным, а кто-то недооценил риски. В итоге получилось то, что получилось: они пили, танцевали, обнимались друг с другом. Теперь нам грозит новая волна, причем речь идет о штамме "Дельта", который распространяется очень легко", - подчеркнул журналист.

Как отмечается, вечером во вторник директор Института здравоохранения Финляндии Мика Сальминен заявил журналистам, что из-за новой вспышки коронавируса правительство страны будет вынуждено отложить новый этап ослабления ограничений, связанных с коронавирусом.