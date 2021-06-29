События

20:29 29.06.2021

Финские болельщики привезли на родину "дельта" штамм коронавируса из России, власть рассматривает вариант введения нового локдауна

2 мин читать
Финские болельщики привезли на родину "дельта" штамм коронавируса из России, власть рассматривает вариант введения нового локдауна

Финские болельщики, посещавшие российский Санкт-Петербург, в котором проходил футбольный матч "Финляндия-Бельгия", завезли на родину новый штамм коронавируса "дельта", вследствие чего в стране могут ввести новый локдаун, сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на финские СМИ.

"Власти Финляндии не исключают введения в стране нового локдауна – после того, как вернувшиеся из России футбольные болельщики завезли в страну новый "индийский" штамм коронавируса, получивший название "Дельта", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за перегрузки пограничных пунктов сотни финских фанатов вернулись в страну без тестирования на вирус.

Как сообщают журналисты, ситуация с коронавирусом в России в целом ухудшается, на фоне чего опасения в связи с вероятным завозом вируса из РФ звучат и в Швеции, сборная которой также играла один из матчей в Санкт-Петербурге.

"Следующими на очереди могут стать Испания и Швейцария, сборным которых предстоит 2 июля сыграть на стадионе "Газпром Арена" матч 1/4 финала. Организаторы чемпионата уже заявили, что не намерены переносить игру в другое место, а в УЕФА этот вопрос "даже не обсуждался", - отмечают журналисты.

Со ссылкой на своих иностранных коллег они уточняют, что вероятной причиной массового заражения финнов в РФ могло стать несоблюдение карантинных ограничений, как местными населением, так и приехавшими болельщиками, которые посещали заведения общественного питания в Санкт-Петербурге.

Отмечается также, что свою роль могла сыграть и "неготовность финских пограничников к пропуску и тестированию на коронавирус тысяч возвращавшихся в страну болельщиков, в результате чего сотни людей прошли границу без теста".

"Там была такая толпа, что 800 человек протестировать просто не успели. То ли не было оборудования, то ли персонала. Им сказали: утром идите не на работу, а на тест. Многие так и сделали, но не все, конечно", - заявил по этому поводу независимый финский журналист Эса Туоминен.

Он добавил, что никто не обвиняет в произошедшем Россию или УЕФА, поскольку всему виной "недостаточное информирование людей и легкомыслие самих болельщиков".

"Информирование о серьезности ситуации в Санкт-Петербурге было недостаточным, а кто-то недооценил риски. В итоге получилось то, что получилось: они пили, танцевали, обнимались друг с другом. Теперь нам грозит новая волна, причем речь идет о штамме "Дельта", который распространяется очень легко", - подчеркнул журналист.

Как отмечается, вечером во вторник директор Института здравоохранения Финляндии Мика Сальминен заявил журналистам, что из-за новой вспышки коронавируса правительство страны будет вынуждено отложить новый этап ослабления ограничений, связанных с коронавирусом.

 

Теги: #пандемия #финляндия #футбол
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:33 29.06.2021
Зеленский поговорил по телефону с игроками сборной Украины по футболу накануне матча со Швецией

Зеленский поговорил по телефону с игроками сборной Украины по футболу накануне матча со Швецией

00:27 28.06.2021
Сборная Бельгии победила Португалию и вышла в четвертьфинал Евро-2020

Сборная Бельгии победила Португалию и вышла в четвертьфинал Евро-2020

21:41 27.06.2021
Сборная Чехии выиграла у Нидерландов и вышла в четвертьфинал Евро-2020

Сборная Чехии выиграла у Нидерландов и вышла в четвертьфинал Евро-2020

10:15 27.06.2021
Италия вышла в 1/4 финала Евро-2020, обыграв Австрию в дополнительное время

Италия вышла в 1/4 финала Евро-2020, обыграв Австрию в дополнительное время

00:18 27.06.2021
Дания вышла в 1/4 финала Евро-2020

Дания вышла в 1/4 финала Евро-2020

17:22 25.06.2021
Время побеждать! Смотри матч сборной на экранах ТРЦ Gulliver

Время побеждать! Смотри матч сборной на экранах ТРЦ Gulliver

19:46 24.06.2021
Вакцинация может обезопасить украинцев от заболеваемости Covid-19, считает Данилов

Вакцинация может обезопасить украинцев от заболеваемости Covid-19, считает Данилов

00:18 24.06.2021
В 1/8 финала Евро-2020 Украина сыграет со Швецией

В 1/8 финала Евро-2020 Украина сыграет со Швецией

22:04 23.06.2021
Зеленский о выходе украинской сборной в 1/8 ЧЕ по футболу 2020: футбольная фортуна вернула нам долг за все разы, когда она была к нам несправедливой

Зеленский о выходе украинской сборной в 1/8 ЧЕ по футболу 2020: футбольная фортуна вернула нам долг за все разы, когда она была к нам несправедливой

21:11 23.06.2021
Швеция и Испания вывели Украину в 1/8 Евро-2020

Швеция и Испания вывели Украину в 1/8 Евро-2020

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Решение Минска приостановить участие в "Восточном партнерстве" свидетельствует о неуважении к ценностям демократии, верховенству права и правам человека – МИД Украины

В Минобороны Нидерландов обвинили самолеты РФ в небезопасных действиях вблизи нидерландского фрегата в Черном море

Рада намерена увеличить численность ВСУ на 11 тыс. военнослужащих, доведя до 261 тыс. человек

Зеленский внес в Раду проект закона о большом государственном гербе

Рада отменила обязательную периодическую переаттестацию моряков

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина и Исландия договорились о двусторонней поддержке инициатив, нацеленных на защиту прав человека в ЮНЕСКО - МИД

Вакцина от COVID-19 компании Moderna эффективна против штамма "дельта"

В Запорожье из-за непогоды подтоплены подвальные помещения и повалены деревья, пострадавших нет

Правозащитники насчитали в Беларуси 526 политзаключенных

В Киеве впервые прошел фестиваль культурных и креативных индустрий "Территория женщины"

В рамках инициативы Зеленской состоялось первое заседание Совета безбарьерности

Для новых обвинений Зеленского в срыве операции по задержанию "вагнеровцев" нет никаких оснований – Подоляк

Рада освободила на период карантина украинских граждан из временно оккупированных территориях от админответственности за нарушения порядка въезда-выезда

Решение Минска приостановить участие в "Восточном партнерстве" свидетельствует о неуважении к ценностям демократии, верховенству права и правам человека – МИД Украины

В Минобороны Нидерландов обвинили самолеты РФ в небезопасных действиях вблизи нидерландского фрегата в Черном море

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА