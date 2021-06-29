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18:35 29.06.2021

Рада освободила на период карантина украинских граждан из временно оккупированных территориях от админответственности за нарушения порядка въезда-выезда

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Рада освободила на период карантина украинских граждан из временно оккупированных территориях от админответственности за нарушения порядка въезда-выезда

Верховная Рада освободила граждан Украины, проживающих на временно оккупированных территориях, от административной ответственности на время действия карантина, объявленного в связи c пандемией Covid-19, за нарушение порядка въезда (выезда) на (из) временно оккупированную территорию Украины, если такие нарушения наступили по причинам гуманитарного характера.

За соответствующий законопроект №5478 в первом чтении и целом проголосовали соответственно 290 и 292 народных депутатов на пленарном заседании во вторник.

Согласно законопроекту, административные меры также не применяются к гражданам Украины, проживающим на оккупированных территориях, за подобные нарушения и вследствие аналогичных причин, не только на период действия карантина, но и на время блокировки деятельности КПВВ, в том числе при введении ограничительных противоэпидемиологических мероприятий.

Теги: #карантин #админответственность #рада
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