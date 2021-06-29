В результате пожара на судне MSС MESSINA в Индийском океане погиб украинец – МИД Украины

В результате пожара на судне MSС MESSINA в Индийском океане погиб гражданин Украины, сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

"По поручению министра иностранных дел Дмитрия Кулебы посольства Украины в Индии и Сингапуре оперативно выяснили ситуацию на судне MSС MESSINA. Стало известно, что 25 июня на расстоянии 425 морских миль от порта Блэр на Андаманских островах в Индийском океане в машинном отделении контейнеровоза MSС MESSINA произошел пожар, в результате которого погиб гражданин Украины 2001 года рождения", - сказал Николенко агентству "Интерфакс-Украина" во вторник.

По его словам, судно, на борту которого находилось 28 членов экипажа, из них - 26 граждан Украины, направлялось из Коломбо (Шри-Ланка) в Сингапур.

"Пожар удалось потушить силами экипажа и с помощью нескольких судов, находившихся в районе инцидента. Другие моряки в результате указанного инцидента не пострадали. Их состояние удовлетворительное", - добавил спикер.

Он указал, что сейчас MSС MESSINA буксируется в Сингапур. Ориентировочная дата прибытия до - 4 июля.

"Тело погибшего украинского моряка уже доставлено в Сингапур. Начата процедура подготовки к его репатриации. Дело находится на особом контроле посольства Украины в Сингапуре", - подчеркнул Николенко.