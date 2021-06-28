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13:29 28.06.2021

Прибывшим в Эстонию британцам придется уходить на самоизоляцию

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Прибывшим в Эстонию британцам придется уходить на самоизоляцию

В Эстонии с понедельника действует 10-дневное ограничение свободы передвижения для прибывших из Великобритании, им придется на этот период уйти на самоизоляцию.

Как пояснил МИД Эстонии, "подобные ограничения применяются для стран, где показатель распространения вируса превышает 150 человек на 100 тыс. населения в течение последних 14 дней".

Так, Великобритания стала единственным государством из стран Евросоюза, Европейского экономического пространства и Шенгенской зоны, прибывшим из которого с 28 июня по 4 июля применяется ограничение свободы передвижения.

По данным департамента здоровья Эстонии, в самой республике средняя суточная заболеваемость за последние 14 дней на 100 тыс. человек составила 33,6 случая, доля первичных позитивных тестов 1%.

За минувшие сутки в Эстонии выявлены 15 заболевших коронавирусом, сообщил в понедельник департамент здоровья. С начала пандемии в Эстонии выявлены 130 тыс. 983 случая заражения COVID-19. Новых смертей за минувшие сутки не зарегистрировали. Всего скончались от COVID-19 с начала пандемии 1 тыс. 269 человек. В стационарном лечении нуждаются 34 пациента. Из 1,3 млн численности населения как минимум одна доза вакцины привита 553 тыс. 388 жителям, в том числе курс вакцинации завершили 422 тыс. 945 человек.

В Литве за минувшие сутки выявили 15 случаев заражения COVID-19, сообщили в понедельник в департаменте статистики. Смертей не зафиксировано. С начала пандемии в Литве COVID-19 заболели 278 тыс. 689 человек, выздоровели 267 тыс. 404 человека, скончались 4 тыс. 381 человек. Всего с данным заболеванием - непосредственно и косвенно - связаны 8 тыс. 900 смертей.

В Латвии за минувшие сутки выявлено 30 новых случаев COVID-19, смертей не зафиксировано, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний. С начала пандемии в Латвии выявлено 141 тыс. 233 случая COVID-19, количество смертей людей, заразившихся коронавирусом, достигло 2 тыс. 503. В Латвии первую дозу вакцины от COVID-19 получили 591 тыс. 973 человека, а 509 тыс. 432 человека завершили процесс вакцинации. Это составляет соответственно 31,36% и 26,99% населения этой страны.

Таким образом, всего в странах Балтии за минувшие сутки зарегистрировано 60 новых случаев заражения COVID-19.

Теги: #великобритания #карантин #эстония
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