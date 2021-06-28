События

01:39 28.06.2021

В Житомирской области от удара молнии сгорел дом

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В селе Зубринка Житомирского района произошел пожар жилого дома вследствие вызванного разряда молнии, сообщила пресс-служба Госслужбы по ЧС.

"В 18:37 26 июня спасатели области выезжали на тушение пожара, возникшего на территории частного подворья в с.Зубринка Житомирского района (Хорошевская ТГ). Сообщение о происшествии поступило от местных жителей, ведь хозяев дома не было. По их словам, деревянная хозяйственная постройка загорелась из-за молнии, ударившей в нее дерево, расположенное рядом. Из здания пламя перекинулось на хозяйский дом", - говорится в сообщении.

Спасатели выяснили, что огонь успел уничтожить указанную здание и крышу жилого дома. Чтобы остановить дальнейшее распространение огня, спасателям понадобилось время.

"Долгое время они разбирали деревянные конструкции и проливали их водой. Также им пришлось совершить три выезда для заправки машины водой до ближайшего пруда, который расположен на расстоянии трех километров. Ликвидация состоялась в 21:30", - добавили в пресс-службе ведомства.

 

Теги: #молния #украина #пожар #житомирская_область
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