Фиала отверг мнение о его соответствии критериям олигарха по законопроекту президента

Владелец и глава инвестгруппы "Драгон Капитал", президент Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА), гражданин Чехии Томаш Фиала отверг мнение о его соответствии определению олигарха, предложенному президентом Владимиром Зеленским в законопроекте о деолигархизации.

"Я почитал (законопроект), и юристы почитали. Сказали, что я не подпадаю под него", -- ответил Фиала на организованной ЕБА дискуссии во Львове в воскресенье на вопрос о возможном включении его в реестр олигархов по законопроекту Зеленского.

Бизнесмен добавил, что хотелось бы прочитать весь пакет антиолигархических законов, о котором говорил глава государства. По мнению главы "Драгон Капитал", предложенный первый законопроект пока производит впечатление PR-меры, предпринимаемой в условиях невыполнения обещаний о победе над олигархической системой и установлением справедливости в судах и правоохранительных органах.

Президент ЕБА считает, что олигархов стоит искать среди людей, приближенных к власти.

Комментируя законопроект, Фиала добавил, что такая санкция к олигархам, как запрет участвовать в приватизации, вряд ли является обоснованной в случае, если речь идет о продаже активов в отрасли, в которой покупатель пока не представлен. Это может ограничивать конкуренцию и, в любом случае, вопрос разрешения сделки должен являться компетенцией Антимонопольного комитета, считает бизнесмен.

Он также отметил, что с учетом вероятных сроков принятия законопроекта, подавать электронную декларацию включенным в реестр олигархам придется только в 2023 году за 2022 год, так что это отдаленная перспектива.

Говоря о наведении порядка в медиа, Фиала, который владеет медиахолдингом "НВ" ("Новое время") и недавно купил популярное интернет-издание "Украинская правда" (УП), высказал мнение о необходимости обязательного заключения договоров о независимости редакционной политики (подобно подписанному им с "УП"), экономической независимости и существовании сильного общественного ТВ и радио.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский в начале июня внес в Верховную Раду законопроект "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" (№5599).

Согласно документу, достаточными для включения Советом нацбезопасности и обороны лица в реестр олигархов являются любые три из четырех условий: значительное влияние на СМИ, участие в политической жизни, бенефициарное владение компанией-монополистом и состояние свыше 1 млн прожиточных минимумов (около $83 млн по текущему курсу).

По словам министра юстиции Дениса Малюськи, этим критериям соответствуют бизнесмен Игорь Коломойский и пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность", народный депутат Петр Порошенко.