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13:03 27.06.2021

Военные Армении и Азербайджана обвинили друг друга в обстрелах своих позиций

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Военные Армении и Азербайджана обвинили друг друга в обстрелах своих позиций

Министерство обороны Армении опровергло сообщение Баку об обстреле позиций азербайджанской армии, заявив об обстреле своих позиций.

"Министерство обороны Азербайджана распространило очередную дезинформацию о том, что армянские ВС в течение нескольких часов обстреливали азербайджанские позиции на приграничном участке в Гегаркуникской области. ВС Армении не открывали огонь в направлении азербайджанских позиций", - сообщает Минобороны Армении.

В ведомстве отметили, что в указанный в сообщении Минобороны Азербайджана период "азербайджанская сторона вела беспорядочный огонь, на что армянская сторона не ответила".

Ранее в воскресенье Минобороны Азербайджана сообщило, что ВС Армении подвергли обстрелу позиции Азербайджанской Армии в Кельбаджарском районе.

"26 июня с 14:50 до 03:00 27 июня подразделения вооруженных сил Армении с позиций, расположенных близ села Йухары Шорджа Варденисского района, периодически подвергали обстрелу из стрелкового оружия позиции Азербайджанской Армии в направлении сел Зейлик и Имамбинаси Кельбаджарского района", - сообщило министерство обороны Азербайджана.

Теги: #армения #азербайджан
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