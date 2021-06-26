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17:05 26.06.2021

Порошенко: Крымскотатарский флаг - это символ несокрушимости и любви к родной земле

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Порошенко: Крымскотатарский флаг - это символ несокрушимости и любви к родной земле

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко по случаю Дня крымскотатарского флага напомнил, что 30 лет назад возобновил свою работу Курултай крымскотатарского народа, а вместе с ним был восстановлен и голубой флаг с золотой тамгой.

"От Краматорска до Херсона - крымскотатарский флаг за десять дней прошел десять городов. Сотни рук украинцев написали слова поддержки и пожелания: "Крым - это Украина! Мы любим!", "Вернем Крым домой!", "Оккупанты, прочь из Крыма!", - написал Порошенко в Facebook.

Он отметил, что сегодня уже традиционно активисты поднимут огромное знамя в небо над временно оккупированным Крымом.

"Этот флаг поднимется над крымским небом как символ того, что наша борьба продолжается. И мы не остановимся, пока Крым не вернется к украинскому дома, а российский агрессор не заплатит высокую цену за оккупацию полуострова", - подчеркнул пятый президент.

Порошенко добавил, что в этом году День крымскотатарского флага особенный. "Ровно тридцать лет назад продолжил работать Первый Курултай после долгого перерыва, связанного российско-большевистским террором против крымскотатарского народа. Тогда же был восстановлен и крымскотатарский флаг", - напоминает Порошенко.

За эти годы, как пишет политик, флаг крымских татар стал синонимом борьбы, несокрушимости, верности и любви к родной земле.

"Символом, который объединил украинцев различных национальностей вокруг ценностей свободы и права мирно жить в собственном доме, в украинском Крыму", - отметил лидер "Европейской солидарности".

"Наше единство, твердость и непреклонность приближают день, когда крымскотатарский флаг снова будет поднят рядом с украинским в освобожденном от агрессора Крыму. Иначе не может и быть, ведь Крым - это Украина!" - подытожил он.

Теги: #флаг #порошенко #крымскотатарский
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