Спасатели перешли на усиленный режим работы на время празднования Дня Конституции

Спасатели перешли на усиленный режим несения службы на период празднования Дня Конституции Украины.

"Сотрудники ГСЧС осуществляют усиленный мониторинг техногенной и пожарной безопасности. Особое внимание уделяют объектам с массовым нахождением людей, на которых будут проводиться мероприятия, связанные с празднованием Дня Конституции", - сообщает МВД в телеграм-канале.

Кроме того, в готовности будет находиться авиация ГСЧС.

В этом году 28 июня в Украине отметят 25-летие Конституции.