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14:16 26.06.2021

Спасатели перешли на усиленный режим работы на время празднования Дня Конституции

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Спасатели перешли на усиленный режим работы на время празднования Дня Конституции

Спасатели перешли на усиленный режим несения службы на период празднования Дня Конституции Украины.

"Сотрудники ГСЧС осуществляют усиленный мониторинг техногенной и пожарной безопасности. Особое внимание уделяют объектам с массовым нахождением людей, на которых будут проводиться мероприятия, связанные с празднованием Дня Конституции", - сообщает МВД в телеграм-канале.

Кроме того, в готовности будет находиться авиация ГСЧС.

В этом году 28 июня в Украине отметят 25-летие Конституции.

Теги: #празднование #спасатели #конституция
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Интерфакс-Украина
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