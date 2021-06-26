В Тернополе разоблачена схема изготовления фальшивых справок с результатами ПЦР-тестов на Covid-19

В Тернополе четыре человека занимались подделкой справок с результатами ПЦР-тестов на Covid-19.

"По данным следствия, двое жителей Тернополя под прикрытием "визового центра", предоставляющего услуги по трудоустройству граждан Украины за границей, организовали схему по изготовлению и реализации поддельных документов о результатах ПЦР-тестирования на Covid-19, якобы выданных лицензированным медицинским учреждением. К этому процессу они привлекли еще двух сообщников. Стоимость одной поддельной справки колебалась от 200 до 500 грн. Фальсифицированные документы использовались для беспрепятственного пересечения границы", - сообщается на сайте Офиса генпрокурора.

При проведении обысков по адресам проживания фигурантов и по местам их деятельности были изъяты десятки готовых поддельных справок, бланки и средства для их изготовления, компьютерная техника.

Решается вопрос о сообщение гражданам о подозрении.

Мероприятия по разоблачению проводились прокурорами совместно с сотрудниками СБУ и Нацполиции.