События

02:51 26.06.2021

В Тернополе разоблачена схема изготовления фальшивых справок с результатами ПЦР-тестов на Covid-19

1 мин читать

В Тернополе четыре человека занимались подделкой справок с результатами ПЦР-тестов на Covid-19.

"По данным следствия, двое жителей Тернополя под прикрытием "визового центра", предоставляющего услуги по трудоустройству граждан Украины за границей, организовали схему по изготовлению и реализации поддельных документов о результатах ПЦР-тестирования на Covid-19, якобы выданных лицензированным медицинским учреждением. К этому процессу они привлекли еще двух сообщников. Стоимость одной поддельной справки колебалась от 200 до 500 грн. Фальсифицированные документы использовались для беспрепятственного пересечения границы", - сообщается на сайте Офиса генпрокурора.

При проведении обысков по адресам проживания фигурантов и по местам их деятельности были изъяты десятки готовых поддельных справок, бланки и средства для их изготовления, компьютерная техника.

Решается вопрос о сообщение гражданам о подозрении.

Мероприятия по разоблачению проводились прокурорами совместно с сотрудниками СБУ и Нацполиции.

Теги: #подделка #украина #тесты
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

02:06 26.06.2021
В Одессе будут судить предпринимателей, которые присвоили более 11 млн грн на строительстве военных казарм

В Одессе будут судить предпринимателей, которые присвоили более 11 млн грн на строительстве военных казарм

00:56 26.06.2021
Чиновники Донецкого Геокадастра использовали данные участников АТО/ООС для "земельных махинаций"

Чиновники Донецкого Геокадастра использовали данные участников АТО/ООС для "земельных махинаций"

23:46 25.06.2021
Поезда на львовском направлении задерживаются из-за непогоды

Поезда на львовском направлении задерживаются из-за непогоды

23:03 25.06.2021
Китай грозил Украине заблокировать поставку 500 тыс. доз вакцины, если Киев поддержит документ о нарушениях прав человека в Синьцзяне

Китай грозил Украине заблокировать поставку 500 тыс. доз вакцины, если Киев поддержит документ о нарушениях прав человека в Синьцзяне

22:57 25.06.2021
184 гражданина Украины, застрявших в Греции, вылетели на родину – глава МИД

184 гражданина Украины, застрявших в Греции, вылетели на родину – глава МИД

21:28 25.06.2021
Предприятия Group DF Фирташа продолжают работу, несмотря на санкции СНБО

Предприятия Group DF Фирташа продолжают работу, несмотря на санкции СНБО

19:45 25.06.2021
В МИД Украины приветствуют продление экономических санкций против РФ

В МИД Украины приветствуют продление экономических санкций против РФ

16:28 25.06.2021
Посол Корнийчук проинформировал главу Минагрополитики о ключевых направлениях сотрудничества с Израилем

Посол Корнийчук проинформировал главу Минагрополитики о ключевых направлениях сотрудничества с Израилем

15:45 25.06.2021
Послы G7 подтвердили свое обязательство помочь Украине с вакцинацией от коронавируса

Послы G7 подтвердили свое обязательство помочь Украине с вакцинацией от коронавируса

15:36 25.06.2021
Кабмин обязал со 2 июля прибывающих из Индии, Великобритании, РФ и Португалии при въезде в Украину сдавать экспресс-тест на антиген

Кабмин обязал со 2 июля прибывающих из Индии, Великобритании, РФ и Португалии при въезде в Украину сдавать экспресс-тест на антиген

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Поезда на львовском направлении задерживаются из-за непогоды

Электротранспорт во Львове не будет работать до конца дня – мэрия

Во Львове из-за непогоды повалены деревья, произошли подтопления, мэр просит жителей оставаться дома

Послы Франции и Германии заявили, что идея о возобновлении саммитов "ЕС-РФ" не была поддержана, и пообещали обсуждать подобные вопросы с Киевом – МИД

Кабмин обязал со 2 июля прибывающих из Индии, Великобритании, РФ и Португалии при въезде в Украину сдавать экспресс-тест на антиген

ПОСЛЕДНЕЕ

Во Львове объявили ЧС местного значения из-за последствий, причиненных бурей – мэр

В Раде 28 июня пройдет торжественное заседание по случаю 25-й годовщины принятия Конституции

Три человека погибли и шесть пострадали в немецком Вюрцбурге в результате нападения неизвестного - СМИ

В Великобритании вновь зафиксировали за сутки около 16 тыс. новых случаев COVID-19

Электротранспорт во Львове не будет работать до конца дня – мэрия

Глава ВСК по расследованию действий должностных лиц против суверенитета Украины инициирует проведение заседания комиссии 2 июля

В Италии уже порядка 17% новых случаев COVID-19 приходятся на "дельта" штамм

"Слуга народа" планирует осенью провести форум при участии президента и более 7 тысяч местных депутатов - Корниенко

Над Львовом пронеслась буря, электротранспорт не работает

"Укрзализныця" доставит отставших от поезда Ивано-Франковск - Киев пассажиров в столицу, будет проведена проверка

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА