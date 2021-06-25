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21:02 25.06.2021

Три человека погибли и шесть пострадали в немецком Вюрцбурге в результате нападения неизвестного - СМИ

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Три человека погибли и шесть пострадали в немецком Вюрцбурге в результате нападения неизвестного - СМИ

Три человека погибли и шесть пострадали в Вюрцбурге в результате нападения неизвестного, сообщает в пятницу газета Bild.

"Мы задержали подозреваемого. В настоящее время нет указаний на второго преступника. Опасности для населения нет", - сообщила в "Твиттере" местная полиция.

Газета сообщает, что нападавшего, вооруженного ножом, удалось остановить выстрелом в ногу. Некоторые из шести пострадавших получили тяжелые ранения, отмечает издание. На месте находится несколько карет "скорой помощи" и наряды полиции.

Теги: #нападение #жертвы #германия
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Интерфакс-Украина
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