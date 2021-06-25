События

19:53 25.06.2021

Электротранспорт во Львове не будет работать до конца дня – мэрия

1 мин читать
Электротранспорт во Львове не будет работать до конца дня – мэрия

В связи с ликвидацией последствий бури электрический транспорт не будет работать до конца дня, сообщает пресс-служба Львовского горсовета со ссылкой на "Львовэлектротранс".

Как указано в сообщении, в данное время в сетях предприятия зафиксировали 12 серьезных поломок. Электропитание отключено, чтобы аварийные бригады могли как можно быстрее устранить аварии.

Также в пресс-службе горсовета сообщили, что на трех зданиях шквальным ветром частично сорвало кровлю. В частности, пострадали Центр детского и юношеского творчества Зализнычного района и дворец культуры имени Гната Хоткевича, а в детском саду №95 дерево проломило крышу в пристройке.

Как сообщалось, вследствие падения дерева во Львове пострадал один человек, которого госпитализировали.

Теги: #львов #буря #агрессия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:28 25.06.2021
Над Львовом пронеслась буря, электротранспорт не работает

Над Львовом пронеслась буря, электротранспорт не работает

17:35 25.06.2021
Во Львове из-за непогоды повалены деревья, произошли подтопления, мэр просит жителей оставаться дома

Во Львове из-за непогоды повалены деревья, произошли подтопления, мэр просит жителей оставаться дома

06:02 19.06.2021
Начальника отдела львовской налоговой подозревают в систематическом получении взяток

Начальника отдела львовской налоговой подозревают в систематическом получении взяток

03:55 12.06.2021
Во Львове застройщику сообщили о подозрении в подделке документов на строительство

Во Львове застройщику сообщили о подозрении в подделке документов на строительство

10:22 09.06.2021
МХП открыл "Мясомаркет" во Львове

МХП открыл "Мясомаркет" во Львове

22:56 29.05.2021
На стадионе Арена Львов заработал пункт массовой вакцинации от Covid-19

На стадионе Арена Львов заработал пункт массовой вакцинации от Covid-19

22:44 28.05.2021
Садовый призвал львовян поддержать петицию за строительство крематория в городе

Садовый призвал львовян поддержать петицию за строительство крематория в городе

09:45 27.05.2021
Центр вакцинации населения от COVID-19 откроют во Львове 29 мая – глава ОГА

Центр вакцинации населения от COVID-19 откроют во Львове 29 мая – глава ОГА

19:18 25.05.2021
Во Львове планируют создать центр массовой вакцинации – глава ОГА

Во Львове планируют создать центр массовой вакцинации – глава ОГА

12:00 21.05.2021
Во Львове проезд в общественном транспорте подорожал с 7 до 10 грн

Во Львове проезд в общественном транспорте подорожал с 7 до 10 грн

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Во Львове из-за непогоды повалены деревья, произошли подтопления, мэр просит жителей оставаться дома

Послы Франции и Германии заявили, что идея о возобновлении саммитов "ЕС-РФ" не была поддержана, и пообещали обсуждать подобные вопросы с Киевом – МИД

Кабмин обязал со 2 июля прибывающих из Индии, Великобритании, РФ и Португалии при въезде в Украину сдавать экспресс-тест на антиген

СБУ не подавала в Минкультуры представление о внесении российского исполнителя Басты в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

ГСЧС предупреждает украинцев о сильных ливнях, грозах и шквальном ветре на выходных

ПОСЛЕДНЕЕ

Глава ВСК по расследованию действий должностных лиц против суверенитета Украины инициирует проведение заседания комиссии 2 июля

В Италии уже порядка 17% новых случаев COVID-19 приходятся на "дельта" штамм

"Слуга народа" планирует осенью провести форум при участии президента и более 7 тысяч местных депутатов - Корниенко

"Укрзализныця" доставит отставших от поезда Ивано-Франковск - Киев пассажиров в столицу, будет проведена проверка

Во Флориде ведут поиски 159 пропавших после обрушения жилой многоэтажки, четверо погибли

Послы Франции и Германии заявили, что идея о возобновлении саммитов "ЕС-РФ" не была поддержана, и пообещали обсуждать подобные вопросы с Киевом – МИД

"Евросолидарность" требует вызвать Зеленского на заседание ВСК по вагнеровцам

Зеленский назначил Дмитрия Живицкого главой Сумской ОГА

Национальный центр Довженко выступает против приватизации двух его корпусов

Посол Корнийчук проинформировал главу Минагрополитики о ключевых направлениях сотрудничества с Израилем

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА