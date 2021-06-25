Посол Корнийчук проинформировал главу Минагрополитики о ключевых направлениях сотрудничества с Израилем

Ключевые направления наиболее эффективного двустороннего сотрудничества между Украиной и Израилем стали предметом онлайн встречи посла Украины Евгения Корничука с министром аграрной политики и продовольствия Украины Романом Лещенко. Об этом сообщается на странице Посольства в соцсети Facebook.

«Стороны обсудили широкий спектр актуальных и перспективных вопросов сотрудничества Украины с Израилем в агропромышленной сфере. В частности, министр проинформировал о состоянии и тенденциях развития национального АПК, совершенствовании соответствующей законодательной базы в т.ч. в контексте отраслевой иностранной инвестиционной деятельности, проблемных вопросов и тому подобное. Со своей стороны, посол сообщил о соответствующем технологического потенциале Израиля и определил ключевые направления наиболее эффективного двустороннего сотрудничества», - говорится в сообщении.

По результатам беседы была достигнута договорённость в ближайшее время проработать вопрос о возможности привлечения израильских технологий в рамках проекта национального уровня по сращению сельскохозяйственных земель в южных регионах Украины, реализации совместных проектов в сфере агропереработки, молочного скотоводства, аквакультуры.

«Отдельно была отмечена важность обмена опытом, профессиональной подготовки, стажировки и обучение украинских специалистов в т.ч. при содействии и участии Израиля. С целью активизации двустороннего диалога в агропромышленной сфере было также достигнуто соглашение по разработке визита Министра АПК в Израиль в текущем году», - подчёркивает Посольство.