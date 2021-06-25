Для интернет-раунда переписи населения будет введен сервис для идентификации респондентов с помощью номера мобильного

Для интернет-раунда Всеукраинской переписи населения будет введен сервис для идентификации респондентов с помощью номера мобильного телефона, сообщил министр Кабинет министра Олег Немчинов.

"Во время мероприятия председатель Государственной службы статистики Украины Игорь Вернер представил результаты подготовки к проведению Всеукраинской переписи населения 2023 года. Также были представлены материалы пробной переписи населения, которая состоялась в 2019 году", - написал Немчинов по результатам заседания Межведомственной комиссии по вопросам содействия проведению Всеукраинской переписи населения.

По его словам, по окончанию заседания комиссия решела актуализировать цифровой картографический материал, изготовленный для нужд Всеукраинской переписи населения.

Решено также модернизировать комплекс автоматизированной системы для обеспечения составления квартальных списков и переписного районирования Всеукраинской переписи населения.

"Кроме этого, нужно ввести сервис для идентификации респондентов с помощью номера телефона (мобильного) в подсистеме сбора переписных данных во время Интернет-раунда Всеукраинской переписи населения (получение ответов респондентов на вопрос по программе Всеукраинской переписи населения через интернет)", - добавил министр.