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12:51 25.06.2021

Президент Молдовы заявила, что подаст в суд на депутатов-социалистов, которые обвиняют ее в похищении Чауса

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Президент Молдовы заявила, что подаст в суд на депутатов-социалистов, которые обвиняют ее в похищении Чауса

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что подаст в суд на депутатов-социалистов, которые обвиняют ее в причастности к похищению в Кишиневе беглого украинского судьи Николая Чауса.

Об этом она заявила в пятницу на просьбу журналистов прокомментировать заявления, сделанные по этому поводу накануне депутатами от Партии социалистов Адрианом Лебединскимо и Григорием Новаком.

"Я слышала эту ложь уже несколько раз, и социалисты продолжают на ней настаивать. Я обращусь в суд, так как не принимала в этом участия и ничего не знала. Мне очень жаль, что государственные учреждения не смогли вовремя узнать об этом и предотвратить похищение", - отметила Майя Санду.

Она пояснила, что ей было известно о присутствии Чауса в стране, но президент Молдовы отрицает, что обсуждала эту тему со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

"Впервые я услышала о том, что в Молдове находится украинский судья в 2019 году, когда была премьер-министром. Тогда об этом мне сказал президент Зеленский. Я сказала, что изучу это. После этого у меня не было разговоров с господином Зеленским на эту тему", - сказала Санду.

На пресс-конференции накануне депутаты ПСРМ Адриан Лебединский и Григорий Новак заявили, что специальная парламентская комиссия, которая занималась расследованием обстоятельств похищения в Кишинёве бывшего украинского судьи Николая Чауса, установила причастность к случившемуся некоторых государственных ведомств Молдовы. По их словам, Служба информации и безопасности, которая подчиняется президенту, оперативно проинформировала Майю Санду о произошедшем похищении, но не предприняла никаких мер для задержания похитителей по горячим следам.

Как сообщалось, Николай Чаус - бывший судья Днепровского райсуда Киева. 9 августа 2016 года в Украине его поймали на взятке в $150 тыс. По данным местной прессы, он обещал вынесение "нужное решения" в деле о торговле наркотиками. Полученные деньги судья закапывал на своём огороде в литровых банках. Арестовать Чауса сразу не смогли - не было разрешения Верховной Рады. Пока получали разрешение, судья бежал из страны.

Чаус прилетел в Кишинев на частном самолёте с указанием службам аэропорта не досматривать борт. Он въехал в Молдову нелегально, а в конце 2016 г. сдался полиции. СМИ писали, что ему удалось избежать ареста и экстрадиции благодаря покровительству со стороны тогдашнего президента Украины Петра Порошенко и молдавского олигарха Владимира Плахотнюка. В Молдове Чаус подал заявление о предоставлении ему политического убежища. Президент отклонил его прошение, после чего адвокаты Чауса пытались оспорить решение в судах. Разбирательство продолжалось более двух лет. В середине марта 2021 г. Коллегия гражданских, коммерческих и административных споров Высшей судебной палаты отказала Чаусу в предоставлении политического убежища в Молдове. Решение является окончательным и обжалованию не подлежит. В Украине ему грозит лишение свободы до 12 лет.

Чаус был похищен неизвестными 3 апреля в центре Кишинева. Его место нахождения неизвестно. Однако он несколько раз выступал в интернет с видеообращениями к своей супруге. Чаус заявил, что его "никто не похищал, и находится в безопасности".

Теги: #санду #суд #чаус
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