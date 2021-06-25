События

12:15 25.06.2021

Ношение масок в помещениях вновь стало обязательным из-за роста случаев COVID-19 в Израиле

2 мин читать
Ношение масок в помещениях вновь стало обязательным из-за роста случаев COVID-19 в Израиле

Власти Израиля в пятницу вновь ввели обязательное ношение масок в помещениях из-за роста суточного показателя случаев коронавируса COVID-19, сообщает издание The Times of Israel со ссылкой на Минздрав страны.

По данным министерства, правило вступит в силу в 12:00 по местному времени во всех закрытых помещениях, кроме постоянных мест жительства израильтян.

Между тем, это же издание ранее сообщило, что обязательное ношение масок в помещениях будет введено с начала следующей недели из-за роста числа заражений COVID-19 "дельта" штаммом.

Ношение масок не распространяется на детей в возрасте до семи лет, а также на людей с ограниченными возможностями, которые не могут носить маски. Кроме того, ношение маски не требуется от человека, который находится один в помещении. Это правило могут также не соблюдать двое человек, которые на регулярной основе работают вместе в одной комнате, а также люди во время тренировок.

В Минздраве Израиле также призвали жителей страны носить маски на улице во время массовых собраний. Кроме того, жителям в группе риска или не прошедшим вакцинацию рекомендовали избегать собраний.

О повторном введении обязательного ношения объявили после того, как днем ранее в Израиле выявили 227 случаев COVID-19, что является самым высоким суточным показателем с начала апреля. До этого данное ограничение сняли 15 июня.

При этом в Минздраве не считают, что Израиль сталкивается с очередной волной коронавирусной инфекции. В министерстве также выразили надежду, что высокий показатель вакцинации поможет предотвратить госпитализации и тяжелые случаи COVID-19. Как отмечается, несмотря на рост случаев заболевания, число серьезных заражений по-прежнему остается низким.

Накануне израильское телевидение сообщало, что в Минздраве планируют вернуть ограничения на собрания в случае, если темпы распространения COVID-19 не спадут.

Считается, что 70% новых случаев COVID-19 в Израиле составляют заражения вариантом "дельта". Вспышки заражений этим штаммом наблюдаются во многих странах мира, поскольку он быстро распространяется и высоко заразен.

Всего в Израиле за время пандемии выявили более 840,4 тыс. случаев заражения COVID-19, при этом 6,4 тыс. инфицированных скончались.

Теги: #маски #covid_19 #израиль
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:48 25.06.2021
Карантин ввели в ряде районов Сиднея из-за вспышки COVID-19

Карантин ввели в ряде районов Сиднея из-за вспышки COVID-19

22:22 24.06.2021
В Израиле из-за штамма "дельта" COVID-19 граждан вновь обяжут носить маски в помещении

В Израиле из-за штамма "дельта" COVID-19 граждан вновь обяжут носить маски в помещении

18:27 24.06.2021
Израиль перенес дату открытия границ для туристов с прививкой на 1 августа

Израиль перенес дату открытия границ для туристов с прививкой на 1 августа

14:03 23.06.2021
В Украине стартовал четвертый этап вакцинации от COVID-19

В Украине стартовал четвертый этап вакцинации от COVID-19

12:27 18.06.2021
Израиль передаст палестинцам более 1 млн вакцин против COVID-19

Израиль передаст палестинцам более 1 млн вакцин против COVID-19

09:11 18.06.2021
Число заражений COVID-19 в мире превысило 177,4 млн

Число заражений COVID-19 в мире превысило 177,4 млн

15:23 17.06.2021
Постковидную реабилитацию необходимо начинать еще во время болезни – мнение

Постковидную реабилитацию необходимо начинать еще во время болезни – мнение

23:11 16.06.2021
Зеленский поздравил Нафтали Беннета с назначением на должность премьер-министра Израиля

Зеленский поздравил Нафтали Беннета с назначением на должность премьер-министра Израиля

09:46 16.06.2021
COVID-19 мог оказаться в США в конце 2019 года - ученые

COVID-19 мог оказаться в США в конце 2019 года - ученые

09:16 16.06.2021
Число заражений COVID-19 в мире превысило 176,6 млн

Число заражений COVID-19 в мире превысило 176,6 млн

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Апелляционный суд взял под стражу экс-министра Рудьковского, подозреваемого в похищении руководителя компании "Нафтогазвыдобування"

Разумков заявил, что олигархи не пробуют влиять на него, а на депутатов их воздействие уменьшилось

Разумков заявил, что не собирается подавать в отставку

На станции Киевского метро "Майдан Независимости" на рельсы упал пассажир

В Украине за сутки зафиксировано 876 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 2 405 человек

ПОСЛЕДНЕЕ

Германия разрешает въезд в страну из Украины для полностью вакцинированных от COVID-19 лиц с 25 июня

Апелляционный суд взял под стражу экс-министра Рудьковского, подозреваемого в похищении руководителя компании "Нафтогазвыдобування"

Кулеба поблагодарил Евросовет за позицию относительно России

В Раде зарегистрировали законопроект об основах правотворческой деятельности

Разумков о заявлении Зеленского по делу "вагнеровцев": Парламентская ВСК будет заниматься вопросами своего ведения

Разумков: предложения об отставке Авакова не поступали

Разумков заявил, что олигархи не пробуют влиять на него, а на депутатов их воздействие уменьшилось

Разумков заявил, что не собирается подавать в отставку

Решение о проходе британского эсминца Defender вблизи Крыма принял Джонсон - СМИ

Белорусский оппозиционер Протасевич переведен под домашний арест

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА