Кулеба поблагодарил Евросовет за позицию относительно России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба благодарен Европейскому Совету за его позицию в отношении России, проявленную в ответ на предложение канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона пригласить на саммит Евросоюза президента РФ Владимира Путина.

"Благодарен Европейскому Совету за призыв к России полностью взять на себя ответственность за обеспечение полного выполнения Минских соглашений как ключевого условия любого существенного изменения политики ЕС в отношении Москвы. Реалистичный подход вместо недополученных подарков", - написал Кулеба в Твиттере в пятницу.

Как сообщалось, федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эмманюэль Макрон выдвинули предложение обдумать возможность организации саммита ЕС на уровне глав государств и правительств с участием президента РФ Владимира Путина.

Лидеры стран Европейского Союза на саммите в Брюсселе отклонили эту инициативу. По словам двух европейских дипломатов, осведомленных о ситуации, это предложение было исключено из заключительного коммюнике саммита ЕС после длительных переговоров.

Как отметил другой дипломат, некоторые страны Восточной Европы в ходе обсуждения заявили, что готовы наложить вето на этот документ.