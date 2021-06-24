Зеленский допускает проведение референдума по Донбассу, если урегулирования конфликта не удастся достигнуть в Нормандском формате, с Россией и США

Президент Украины Владимир Зеленский допускает проведение всеукраинского референдума по вопросу Донбасса в случае, если урегулирования конфликта на востоке Украины не удастся достигнуть в Нормандском формате, с Россией и США.

"Что касается альтернативных планов. План "Б" - мы в нем, я считаю, находимся. А те, кто предлагают, например, стену, как план "Б", или план "С" – неважно - стену в любом формате … Стена - это полное расторжение отношений в том или ином виде. Я считаю, что этот план может быть, но решение о запуске этого плана должно принимать народ Украины", - сказал Зеленский в интервью Наталье Мосейчук на телеканале "1+1" в четверг.

По его словам, "если не получатся любые альтернативные договоренности с США, с Россией и параллельно в Нормандском формате - будет он работать или нет - то за "стену" будет голосовать народ Украины", - добавил он.