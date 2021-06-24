Экс-руководитель "Укрхимтрансаммиака" подозревается в злоупотреблениях на 42,3 млн грн – НАБУ

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины уведомили бывшего руководителя госпредприятия "Укрхимтрансаммиак" о подозрении в злоупотреблении служебным положением, причинившем более 42,5 млн грн убытков государственному предприятию.

"Следствие установило, что бывший руководитель государственного предприятия, злоупотребляя служебным положением, организовал безосновательное внесение изменений в нормативные акты, регламентирующие осуществление ремонтных работ на объектах аммиакопровода. В частности, вместо использования бесплатной почвы, которая залегает на месте трубопровода, он распорядился применить бентонитовую глину, которую добывало подконтрольное ему частное предприятие", - сообщает пресс-служба НАБУ.

В результате госпредприятие перечислило более 42,5 млн грн за материал, в котором в действительности не нуждалось.

"Поскольку местонахождение подозреваемого экс-руководителя госпредприятия неизвестно, о подозрении ему уведомили в порядке ст. 135, ст. 278 УПК Украины", - уточняют в НАБУ.

Указанные факты детективы НАБУ установили в рамках расследования другой коррупционной схемы на ГП "Укрхимтрансаммиак", дело в отношении которой уже слушается в суде. Эпизод по завладению 42,5 млн грн осенью 2017 года выделили в отдельное уголовное производство.

Как сообщалось, Министерство экономического развития и торговли 15 июня 2016 года уволило Виктора Бондика с должности директора ГП "Укрхимтрансаммиак" в связи с нарушением законодательства и обязанностей по контракту, а также за невыполнение требований Государственной финансовой инспекции.

В марте 2017 года Генеральная прокуратура Украины сообщила Виктору Бондику о подозрении в растрате им государственного имущества на сумму $2,3 млн.

"Укрхимтрансаммиак" управляет украинской частью аммиакопровода Тольятти-Горловка-Одесса. Общая протяженность аммиакопровода – 2418 км, по территории Украины – 1018 км.