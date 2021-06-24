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19:39 24.06.2021

СНБО выявил большие недостатки в работе миграционной службы Украины – Данилов

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СНБО выявил большие недостатки в работе миграционной службы Украины – Данилов

Совет национальной безопасности и обороны Украины в процессе своей работы обнаружил существенные недостатки в деятельности Государственной миграционной службы Украины, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов во время общения с журналистами в четверг.

"В процессе работы мы (Совет нацбезопасности и обороны – ИФ) выявили очень большие недостатки в работе нашей миграционной службы. Украинские паспорта, на сегодняшний день, к сожалению, могут получить люди, которые не совсем имеют право их получать. Таких людей очень много", - отметил Данилов.

Он подчеркнул, что многие из таких граждан Украины находятся на территории других стран и занимают там "определенные должности".

Теги: #снбо #гражданство #проверка
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