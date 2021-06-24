События

17:48 24.06.2021

Зеленский продлил санкции против российских СМИ и их представителей

1 мин читать
Зеленский продлил санкции против российских СМИ и их представителей

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в силу решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 18 июня, которым продлеваются персональные и экономические санкции против 312 физических и 103 юридических лиц, список которых был предоставлен Кабинетом министров.

Соответствующий документ №265/2021 обнародован на сайте президента в четверг.

Вместе с ним обнародован полный перечень лиц, против которых вводятся санкции от СНБО. Среди прочих в нем - генеральный директор российского "Первого канала" Константин Эрнст, главный редактор телеканала "Russia Today" Маргарита Симоньян, а также ряд других российских журналистов и политических деятелей, открыто поддерживающих оккупацию Крымского полуострова и ОРДЛО.

В список юридических лиц, против которых вводятся санкции СНБО, входят российские СМИ, в частности, ОАО "Первый канал. Всемирная сеть", телеканалы "РТР-Планета", информационный канал "Россия-24", которые входят в структуру Федерального государственного унитарного предприятия "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания", ОАО "Телекомпания НТВ".

Санкции СНБО были продлены также относительно ряда военно-промышленных госпредприятий РФ, предприятий, находящихся на территории временного оккупированого Россией Крыма, а также ряда других организаций, в частности "Благотворительного фонда Святителя Василия Великого", некоммерческой организации "Фонд поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом" и др.

Теги: #сми #снбо #зеленский #санкции
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:47 24.06.2021
Зеленский ввел бессрочные санкции против гендиректора "Ростеха" Чемезова - указ

Зеленский ввел бессрочные санкции против гендиректора "Ростеха" Чемезова - указ

17:22 24.06.2021
Зеленский подписал указ о санкциях к бизнесменам Фирташу и Фуксу

Зеленский подписал указ о санкциях к бизнесменам Фирташу и Фуксу

16:29 24.06.2021
Зеленский подписал указ о продленных и новых санкциях к банкам и финкомпаниям РФ и т.н. "банкам" ОРДЛО

Зеленский подписал указ о продленных и новых санкциях к банкам и финкомпаниям РФ и т.н. "банкам" ОРДЛО

15:29 24.06.2021
В Украине зафиксирован "индийский" штамм коронавируса - Данилов

В Украине зафиксирован "индийский" штамм коронавируса - Данилов

14:17 24.06.2021
Зеленский поручил Данилову провести закрытое совещание по санкциям США против граждан Украины - источник

Зеленский поручил Данилову провести закрытое совещание по санкциям США против граждан Украины - источник

22:04 23.06.2021
Зеленский о выходе украинской сборной в 1/8 ЧЕ по футболу 2020: футбольная фортуна вернула нам долг за все разы, когда она была к нам несправедливой

Зеленский о выходе украинской сборной в 1/8 ЧЕ по футболу 2020: футбольная фортуна вернула нам долг за все разы, когда она была к нам несправедливой

18:01 23.06.2021
Президент МОК принял приглашение Зеленского посетить Украину по случаю 30-й годовщины создания НОК Украины

Президент МОК принял приглашение Зеленского посетить Украину по случаю 30-й годовщины создания НОК Украины

13:39 23.06.2021
Зеленский и Зурабишвили обсудили вопрос возвращения на родину граждан, отбывающих наказание

Зеленский и Зурабишвили обсудили вопрос возвращения на родину граждан, отбывающих наказание

11:49 23.06.2021
В Киеве проходит встреча президентов Украины и Грузии

В Киеве проходит встреча президентов Украины и Грузии

19:28 22.06.2021
СНБО Украины соберется в среду для обсуждения угрозы "индийского" штамма коронавируса - Радуцкий

СНБО Украины соберется в среду для обсуждения угрозы "индийского" штамма коронавируса - Радуцкий

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский подписал указ о санкциях к бизнесменам Фирташу и Фуксу

Зеленский подписал указ о продленных и новых санкциях к банкам и финкомпаниям РФ и т.н. "банкам" ОРДЛО

В Киеве разоблачили киберпсевдоколлекторов, от них пострадало более 60 тыс. человек – СБУ

САП направил в Интерпол запрос для объявления в розыск экс-главы ПриватБанка Александра Дубилета

В Украине зафиксирован "индийский" штамм коронавируса - Данилов

ПОСЛЕДНЕЕ

Двух координаторов СММ ОБСЕ в ТКГ планово заменят, однако на переговорном процессе это не отразится – Арестович

КГГА и операторы проката электросамокатов договорились о мерах регулирования движения самокатов

Аномально жаркая погода продлится в Украине до выходных

В Киеве разоблачили киберпсевдоколлекторов, от них пострадало более 60 тыс. человек – СБУ

САП направил в Интерпол запрос для объявления в розыск экс-главы ПриватБанка Александра Дубилета

Тело мужчины нашли на Киевском водохранилище после четырех дней поиска – ГСЧС

Более трети украинцев считает, что закон о деолигархизации изменит влияние олигархов на страну - опрос

В столичном метро временно не работает оплата проезда банковской карточкой и мобильными приложениями

В Киеве за минувшие сутки не зарегистрировано ни одного летального случая от COVID – Кличко

Британский эсминец "Дефендер" законно находился у берегов Крыма - Джонсон

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА