События

15:47 24.06.2021

Тело мужчины нашли на Киевском водохранилище после четырех дней поиска – ГСЧС

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После четырех дней поиска, в акватории Киевского водохранилища, вблизи с. Лебедевка Вышгородского района, службой спасения было найдено тело 36-летнего мужчины, сообщает пресс-служба ГСЧС.

"20 июня в Службу спасения поступило сообщение о том, что в акватории Киевского водохранилища, вероятно, утонули 3 человека: отец 1985 года рождения и двое детей 2011 и 2017 рождения", - информирует ГСЧС.

Ранее одну девочку из воды достали местные жители и передали медикам, однако по дороге в больницу ребенок умер. Тело другой девочки было найдено на расстоянии более 10 километров от места исчезновения, вблизи села Козаровичи.

 

Теги: #киевская_область #гсчс #водохранилище
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