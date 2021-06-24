В столичном метро временно не работает оплата проезда банковской карточкой и мобильными приложениями

В столичном метро временно не работает оплата проезда банковской карточкой и мобильными приложениями из-за технического сбоя, сообщает КП "Киевский метрополитен"

"Уважаемые пассажиры! Сейчас оплата проезда банковской карточкой и мобильными приложениями в метро не работает. Специалисты устраняют причины технического сбоя. Просим воспользоваться электронным билетом или приобрести разовый qr-билет в автоматах по продаже", - сказано в сообщении в Facebook.

Отмечается, что о возобновлении работы в обычном режиме будет сразу сообщено.