События

13:56 24.06.2021

В Лондоне не исключает, что корабли британских ВМС и в будущем будут ходить близ Крыма

2 мин читать
В Лондоне не исключает, что корабли британских ВМС и в будущем будут ходить близ Крыма

В правительстве Великобритании не исключают, что в будущем британские корабли вновь будут ходить в водах Черного моря неподалеку от Крымского полуострова.

"Конечно, да... Мы никогда не признавали аннексию Крыма, это были украинские территориальные воды", - ответил на соответствующий вопрос телеканала Sky News государственный секретарь в министерстве окружающей среды Великобритании Джордж Юстис.

"В соответствии с международным законодательством вы можете выбирать самый короткий, самый быстрый путь из одной точки в другую. Эсминец "Дефендер" шел в украинских территориальных водах, следуя в Грузию, и было логично идти таким путем. Это вполне нормально и обычно", - добавил он.

По словам Юстиса, журналист BBC, находившийся на борту эсминца, неправ, когда сообщил о том, что российские военные действовали агрессивно, добиваясь от британского корабля смены курса. "Все выглядело иначе", - заявил он.

Журналист ранее сообщал, что "Дефендер" продолжил переход в территориальных водах возле Крыма, в 12-мильной зоне и не сменил курс, несмотря на маневры российских кораблей.

Накануне министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что российские суда следили за проходом эсминца УРО "Дефендер" ВМС Великобритании в Черном море вблизи Крыма и передали его экипажу информацию о проведении учений неподалеку.

"В соответствии с установившейся практикой российские корабли следили за его проходом, и он был поставлен в известность о проводимых в ближайших окрестностях учениях", - цитировал телеканал Sky News слова Уоллеса.

Как заявил Уоллес, эсминец участвовал в "плановом переходе" из Одессы в Грузию через Черное море.

"Как является нормальным на этом маршруте, он вошел в признанный на международном уровне коридор разделения движения. Он безопасно покинул этот коридор в 09:45 по британскому времени ", - уточнил Уоллес.

Ранее в министерстве обороны Великобритании утверждали, что российские военные не открывали предупредительный огонь в связи с проходом эсминца "Дефендер" ВМС Великобритании в Черном море вблизи Крыма. В ведомстве отрицали, что на пути следования эсминца российской стороной проводилось бомбометание.

В среду в Минобороны РФ сообщили, что российские военные открыли предупредительный огонь по курсу британского эсминца "Дефендер", который утром в среду вошел в территориальное море РФ в Черном море в районе мыса Фиолент на три километра. "Эсминец был предварительно предупреждён о применении оружия в случае нарушения государственной границы Российской Федерации. На предупреждение не отреагировал", - сказали в Минобороны РФ. Пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, а бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание (4 ОФАБ-250) по курсу движения эсминца УРО "Дефендер", заявили российские военные.

Теги: #крым #великобритания #эсминец
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:53 24.06.2021
Британский эсминец "Дефендер" законно находился у берегов Крыма - Джонсон

Британский эсминец "Дефендер" законно находился у берегов Крыма - Джонсон

09:35 24.06.2021
Минкультуры Украины внесло российского певца Киркорова в перечень угрожающих нацбезопасности лиц

Минкультуры Украины внесло российского певца Киркорова в перечень угрожающих нацбезопасности лиц

19:45 23.06.2021
Британское посольство в РФ считает неточной трактовку Москвы ситуации с проходом эсминца Defender в Черном море

Британское посольство в РФ считает неточной трактовку Москвы ситуации с проходом эсминца Defender в Черном море

17:29 23.06.2021
КПВВ "Чаплинка" на админгранице с Крымом не будет работать до 15 июля

КПВВ "Чаплинка" на админгранице с Крымом не будет работать до 15 июля

16:50 23.06.2021
В учениях Sea Breeze-2021 планируется задействовать около 3 тыс. личного состава, 30 кораблей и 30 воздушных судов

В учениях Sea Breeze-2021 планируется задействовать около 3 тыс. личного состава, 30 кораблей и 30 воздушных судов

16:36 23.06.2021
Комитет ПАСЕ принял большинство поправок в резолюции по крымским татарам от украинской делегации

Комитет ПАСЕ принял большинство поправок в резолюции по крымским татарам от украинской делегации

16:12 23.06.2021
Минобороны Украины отреагировало на инцидент с британским эсминцем в Черном море

Минобороны Украины отреагировало на инцидент с британским эсминцем в Черном море

15:41 23.06.2021
Минобороны Великобритании отрицает, что российские военные вели предупредительный огонь из-за прохода британского эсминца Defender вблизи Крыма

Минобороны Великобритании отрицает, что российские военные вели предупредительный огонь из-за прохода британского эсминца Defender вблизи Крыма

15:07 23.06.2021
Кулеба об инциденте с британским эсминцем: Украине необходимо качественно новое взаимодействие с членами НАТО в Черном море

Кулеба об инциденте с британским эсминцем: Украине необходимо качественно новое взаимодействие с членами НАТО в Черном море

12:34 23.06.2021
"Голос" призывает ПАСЕ принять резолюцию о защите прав крымских татар во временно оккупированном Крыму

"Голос" призывает ПАСЕ принять резолюцию о защите прав крымских татар во временно оккупированном Крыму

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Киеве за минувшие сутки не зарегистрировано ни одного летального случая от COVID – Кличко

Британский эсминец "Дефендер" законно находился у берегов Крыма - Джонсон

Зеленский поручил Данилову провести закрытое совещание по санкциям США против граждан Украины - источник

Представитель ООН по делам беженцев посетила КПВВ в Луганской области

Фукс заявляет, что вышел из гражданства РФ

ПОСЛЕДНЕЕ

В Киеве за минувшие сутки не зарегистрировано ни одного летального случая от COVID – Кличко

Дипломатические службы работают над поселением в гостиницах и возвращением украинских туристов из Греции из-за приостановки работы туроператора Mouzenidis Travel - МИД

Зеленский поручил Данилову провести закрытое совещание по санкциям США против граждан Украины - источник

Самолет SkyUp Киев-Батуми вернулся в аэропорт "Борисполь" вскоре после взлета, пассажиры вылетят другим рейсом в ближайшее время - компания

Представитель ООН по делам беженцев посетила КПВВ в Луганской области

Фукс заявляет, что вышел из гражданства РФ

Несоответствующая судебная реформа в Украине может замедлить достижение целей в других реформах – Представительство ЕС

С начала июня на водоемах погибло 126 человек, 28 из них – дети – ГСЧС

В Украине падает заболеваемость COVID-19, контроль за распространением заболевания высокий – KSE

В Тернополе горит ресторан, огонь перебросился на крышу соседнего здания – ГСЧС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА