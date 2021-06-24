В Лондоне не исключает, что корабли британских ВМС и в будущем будут ходить близ Крыма

В правительстве Великобритании не исключают, что в будущем британские корабли вновь будут ходить в водах Черного моря неподалеку от Крымского полуострова.

"Конечно, да... Мы никогда не признавали аннексию Крыма, это были украинские территориальные воды", - ответил на соответствующий вопрос телеканала Sky News государственный секретарь в министерстве окружающей среды Великобритании Джордж Юстис.

"В соответствии с международным законодательством вы можете выбирать самый короткий, самый быстрый путь из одной точки в другую. Эсминец "Дефендер" шел в украинских территориальных водах, следуя в Грузию, и было логично идти таким путем. Это вполне нормально и обычно", - добавил он.

По словам Юстиса, журналист BBC, находившийся на борту эсминца, неправ, когда сообщил о том, что российские военные действовали агрессивно, добиваясь от британского корабля смены курса. "Все выглядело иначе", - заявил он.

Журналист ранее сообщал, что "Дефендер" продолжил переход в территориальных водах возле Крыма, в 12-мильной зоне и не сменил курс, несмотря на маневры российских кораблей.

Накануне министр обороны Великобритании Бен Уоллес сообщил, что российские суда следили за проходом эсминца УРО "Дефендер" ВМС Великобритании в Черном море вблизи Крыма и передали его экипажу информацию о проведении учений неподалеку.

"В соответствии с установившейся практикой российские корабли следили за его проходом, и он был поставлен в известность о проводимых в ближайших окрестностях учениях", - цитировал телеканал Sky News слова Уоллеса.

Как заявил Уоллес, эсминец участвовал в "плановом переходе" из Одессы в Грузию через Черное море.

"Как является нормальным на этом маршруте, он вошел в признанный на международном уровне коридор разделения движения. Он безопасно покинул этот коридор в 09:45 по британскому времени ", - уточнил Уоллес.

Ранее в министерстве обороны Великобритании утверждали, что российские военные не открывали предупредительный огонь в связи с проходом эсминца "Дефендер" ВМС Великобритании в Черном море вблизи Крыма. В ведомстве отрицали, что на пути следования эсминца российской стороной проводилось бомбометание.

В среду в Минобороны РФ сообщили, что российские военные открыли предупредительный огонь по курсу британского эсминца "Дефендер", который утром в среду вошел в территориальное море РФ в Черном море в районе мыса Фиолент на три километра. "Эсминец был предварительно предупреждён о применении оружия в случае нарушения государственной границы Российской Федерации. На предупреждение не отреагировал", - сказали в Минобороны РФ. Пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, а бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание (4 ОФАБ-250) по курсу движения эсминца УРО "Дефендер", заявили российские военные.