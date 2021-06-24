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11:21 24.06.2021

В Киеве во вторник был зафиксирован первый температурный рекорд текущего лета – обсерватория Срезневского

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В Киеве во вторник был зафиксирован первый температурный рекорд текущего лета – обсерватория Срезневского

В Киеве во вторник, 23 июня, температура воздуха превысила рекорд, установленный в 1946 году, сообщает Центральная геофизическая обсерватория им. Бориса Срезневского.

"Максимальная температура воздуха после полудня в столице поднялась до + 33,7°, превысив предыдущий рекорд для этого дня в 1946 году на 0,6°", - указывается в сообщении.

Среднесуточная температура воздуха в Киеве 23 июня составила 27,0°. Таким образом, столбик термометра повторил рекордное значение температуры для этого дня в 1954 году.

Теги: #киев #погода
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Интерфакс-Украина
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