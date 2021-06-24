Ухудшение ситуации с безопасностью на Донбассе не позволяет СММ ОБСЕ эффективно исполнять свой мандат - Грау

Специальный представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) посол Хайди Грау заявила, что ухудшение ситуации с безопасностью на Донбассе не позволяет специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ эффективно исполнять свой мандат.

"В течение последних недель СММ ОБСЕ наблюдала ухудшение ситуации безопасности на участках разведения сил и средств. Также Миссия продолжает фиксировать использование тяжелых вооружений, размещенных в нарушение линии отвода. Кроме того, до сих пор существуют систематические ограничения и препятствование свободному передвижению СММ ОБСЕ, а также атаки на ее беспилотные летательные аппараты. Это не позволяет СММ эффективно исполнять свой мандат", - заявила Грау по итогам очередной встречи ТКГ на уровне глав делегаций.

В центре внимания рабочей группы по вопросам безопасности и ТКГ были нарушения режима прекращения огня.

"К сожалению, конкретные меры, которые могли бы улучить ситуацию с безопасностью, согласовать не удалось", - сообщается на сайте СММ ОБСЕ.

Кроме того, попытка продвинуться в обсуждении вопроса разминирования также не увенчалась успехом.

Отмечено, что в работе политической группы уже достаточно давно не удается найти конструктивный подход и выполнить поручение ТКГ по разработке Плана действий по выполнению Минских соглашений.

Участники гуманитарной рабочей группы провели детальное обсуждение обмена удерживаемых в связи с конфликтом лиц и открытие новых пунктов пропуска в районе населенных пунктов Золотое и Счастье Луганской области.

Обсуждения в Экономической рабочей группе были сосредоточены на водоснабжении, пенсионных выплатах, правах собственности и экологии.