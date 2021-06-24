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07:58 24.06.2021

Состоялось 4-е заседание украинско-китайской Подкомиссии по вопросам сотрудничества в области образования

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Состоялось 4-е заседание украинско-китайской Подкомиссии по вопросам сотрудничества в области образования

Состоялось 4-е заседание Подкомиссии по вопросам сотрудничества в области образования Комиссии по сотрудничеству между правительством Украины и правительством КНР, стороны утвердили план мероприятий на 2021-2023 годы, сообщили в Министерстве образования и науки Украины.

Как сообщает пресс-служба МОН, 23 июня 2021 в Киеве и Чернигове, а также в городах Пекин и Далянь (Китайская Народная Республика) в формате видеоконференции состоялось четвертое заседание Подкомиссии по вопросам сотрудничества в области образования.

Украинскую делегацию возглавил Председатель Украинской части Подкомиссии, заместитель МОН Украины по вопросам европейской интеграции Андрей Витренко, китайскую делегацию возглавил Председатель китайской части подкомиссии, заместитель Министра образования Китайской Народной Республики Тянь Сюецзюнь.

По итогам заседания Подкомиссии утвержден План мероприятий Подкомиссии по вопросам сотрудничества в области образования на 2021-2023 годы, предусматривает реализацию приоритетных направлений сотрудничества для обеих сторон, в частности: обмена информацией о реформах и новые подходы в образовательных сферах двух стран; проведение совместных мероприятий между профильными министерствами стран, университетами двух стран для обмена опытом и передовыми практиками; оказание всесторонней поддержки изучению языка, литературы и культуры обеих стран.

Кроме того состоялась церемония открытия Альянса украинских и китайских университетов, который объединяет 49 украинских и 92 китайских высших учебных заведений, созданный с целью улучшения качества образования и усиления интернационализации образовательного пространства.

Также во время заседания Подкомиссии руководителями высших учебных заведений Украины и Китая заключен ряд соглашений о сотрудничестве. С украинской стороны выступили: Национальный университет "Черниговская политехника", Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара, Сумской государственный университет, Украинский государственным университетом железнодорожного транспорта, Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского".

Теги: #кнр #мон #образование #украина
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