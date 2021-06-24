Возле Чопа обнаружен беспилотник контрабандистов

В ночь на среду пограничниками в районе н.п. Чоп (Закарпатье) был задержан летательный аппарат, который может быть причастен к незаконной переправке через границу табачных изделий, сообщает ГПСУ.

"Сегодня ночью пограничникам Чопского отряда удалось перехватить легкий летательный аппарат, который вероятно использовали с противоправной целью", – говорится в сообщении на сайте "Госпогранслужбы"

С получением информации о движении беспилотника в пограничье, военнослужащие отдела "Соломоново" начали спецмероприятия по поиску мест взлета и посадки летательного аппарата и лиц, возможно причастных к противоправной деятельности. К мерам привлекли также мобильный и оперативно-розыскной подразделения Чопского отряда.

Во время поисков правоохранителям удалось установить место посадки. С помощью тепловизора, установленного на базе беспилотного авиационного комплекса, пограничники зафиксировали движение неизвестного летательного аппарата на окраине с.Сюрте Ужгородского района.

На место посадки выслали пограничный наряд, который обнаружил в поле беспилотный летательный аппарат планерного типа.

В ГПСУ отметили, что это уже пятый случай задержания легких летательных аппаратов, которые использовали правонарушители с целью незаконной переправки через границу табачных изделий. В двух случаях вместе с беспилотниками проявляли контрабандные сигареты общим количеством 620 пачек.

Задержанный летательный аппарат передан следственно-оперативной группе Нацполиции. Сейчас продолжаются мероприятия по установлению лиц, причастных к правонарушению.