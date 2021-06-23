События

19:13 23.06.2021

Зеленский обсудил с Грибаускайте движение Украины к евроинтеграции

1 мин читать
Зеленский обсудил с Грибаускайте движение Украины к евроинтеграции

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Литвы в 2009-2019 годах Далей Грибаускайте, сообщает пресс-служба главы государства.

Зеленский отметил весомый личный вклад Грибаускайте в развитие и укрепление отношений стратегического партнерства между Украиной и Литвой.

"Знаю, что вы любите Украину, много сделали для ее суверенитета и поддержки. Очень благодарны вам и всегда рады вас приветствовать", - подчеркнул Зеленский.

Стороны также обсудили движение Украины на пути к членству в Европейском Союзе и НАТО. Зеленский отметил роль Грибаускайте, при президентстве которой Литва стала одним из самых преданных сторонников продвижения Украины к обретению полноправного членства в этих организациях.

Зеленский проинформировал собеседницу о сложной ситуацию с безопасностью на Донбассе и во временно оккупированном Крыму. Он также ознакомил Грибаускайте с основными задачами инициативы "Крымская платформа" и рассказал о начатом Украиной саммите первых леди и джентльменов, который состоится в рамках праздничных мероприятий к 30-летию независимости Украины.

Грибаускайте в свою очередь отметила, что украинский народ - это герои, которые борются за свою страну и ее будущее.

Теги: #украина #встреча #президенты #литва
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:32 23.06.2021
Отношения Грузии и Украины нормализуются - Зурабишвили

Отношения Грузии и Украины нормализуются - Зурабишвили

13:49 23.06.2021
Энергетическая безопасность станет одним из главных направлений взаимодействия в отношениях между Украиной и Грузией – Зеленский

Энергетическая безопасность станет одним из главных направлений взаимодействия в отношениях между Украиной и Грузией – Зеленский

13:36 23.06.2021
Украина и Грузия планируют усиление сотрудничества в сфере безопасности в Черноморском регионе - Зеленский

Украина и Грузия планируют усиление сотрудничества в сфере безопасности в Черноморском регионе - Зеленский

13:34 23.06.2021
Зеленский планирует увеличение товарооборота с Грузией в 2021 году

Зеленский планирует увеличение товарооборота с Грузией в 2021 году

11:49 23.06.2021
В Киеве проходит встреча президентов Украины и Грузии

В Киеве проходит встреча президентов Украины и Грузии

08:36 23.06.2021
Главы МИД Украины, Грузии и Молдовы впервые посетят Брюссель с общим визитом в формате Ассоциированного Трио

Главы МИД Украины, Грузии и Молдовы впервые посетят Брюссель с общим визитом в формате Ассоциированного Трио

19:53 22.06.2021
Зеленский одобрил продление Соглашения между Украиной и США о сотрудничестве в сфере науки и технологий

Зеленский одобрил продление Соглашения между Украиной и США о сотрудничестве в сфере науки и технологий

19:19 22.06.2021
Президент Грузии прибыла в Украину

Президент Грузии прибыла в Украину

17:45 22.06.2021
Украина намерена до 2030г ликвидировать заболеваемость бешенством

Украина намерена до 2030г ликвидировать заболеваемость бешенством

16:19 22.06.2021
Госстат ухудшил оценку спада ВВП Украины в I кв.-2021 до 2,2%

Госстат ухудшил оценку спада ВВП Украины в I кв.-2021 до 2,2%

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Блокированием доступа МАГАТЭ в ОРДЛО Россия нарушает Договор о нераспространении ядерного оружия – Кравчук

МИД рекомендует украинцам воздержаться от поездок в РФ, Индию, Великобританию и Португалию из-за вспышки "индийского" штамма COVID-19

В Украине зафиксирован "индийский" штамм коронавируса - Данилов

В Киеве "заминированы" Центральный и Южный ж/д вокзалы, несколько гостиниц и ТРЦ

Минобороны Великобритании отрицает, что российские военные вели предупредительный огонь из-за прохода британского эсминца Defender вблизи Крыма

ПОСЛЕДНЕЕ

В Великобритании зафиксировали наивысший с 6 февраля показатель по заболеваемости COVID-19: более 16 тыс. случаев за сутки

На Харьковщине избирательные бюллетени закупили по завышенным ценам, ущерб государству составил около 435 тыс.грн

Блокированием доступа МАГАТЭ в ОРДЛО Россия нарушает Договор о нераспространении ядерного оружия – Кравчук

МИД рекомендует украинцам воздержаться от поездок в РФ, Индию, Великобританию и Португалию из-за вспышки "индийского" штамма COVID-19

Нардеп Фриз предлагает разрешить военным подразделениям НАТО находиться в украинских в/ч

Центральный и Южный ж/д вокзалы в Киеве возобновили работу

Киев осуждает кибератаки против Польши, призывает международное сообщество объединить усилия для борьбы с агрессией РФ - МИД

КПВВ "Чаплинка" на админгранице с Крымом не будет работать до 15 июля

В Украине зафиксирован "индийский" штамм коронавируса - Данилов

В учениях Sea Breeze-2021 планируется задействовать около 3 тыс. личного состава, 30 кораблей и 30 воздушных судов

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА