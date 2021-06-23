Зеленский обсудил с Грибаускайте движение Украины к евроинтеграции

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Литвы в 2009-2019 годах Далей Грибаускайте, сообщает пресс-служба главы государства.

Зеленский отметил весомый личный вклад Грибаускайте в развитие и укрепление отношений стратегического партнерства между Украиной и Литвой.

"Знаю, что вы любите Украину, много сделали для ее суверенитета и поддержки. Очень благодарны вам и всегда рады вас приветствовать", - подчеркнул Зеленский.

Стороны также обсудили движение Украины на пути к членству в Европейском Союзе и НАТО. Зеленский отметил роль Грибаускайте, при президентстве которой Литва стала одним из самых преданных сторонников продвижения Украины к обретению полноправного членства в этих организациях.

Зеленский проинформировал собеседницу о сложной ситуацию с безопасностью на Донбассе и во временно оккупированном Крыму. Он также ознакомил Грибаускайте с основными задачами инициативы "Крымская платформа" и рассказал о начатом Украиной саммите первых леди и джентльменов, который состоится в рамках праздничных мероприятий к 30-летию независимости Украины.

Грибаускайте в свою очередь отметила, что украинский народ - это герои, которые борются за свою страну и ее будущее.