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17:54 23.06.2021

Нардеп Фриз предлагает разрешить военным подразделениям НАТО находиться в украинских в/ч

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Нардеп Фриз предлагает разрешить военным подразделениям НАТО находиться в украинских в/ч

Народный депутат Ирина Фриз (фракция "Европейская солидарность") предлагает разрешить военным подразделениям НАТО находиться на территории воинских частей Украины.

"Предлагаю в рамках стремления Украины к членству в НАТО и в условиях обострения отношений России с Североатлантическим альянсом позволить военным подразделениям НАТО находиться на территории воинских частей Украины и использовать их с логистической целью при выполнении своих задач", - написала Фриз в соцсети Facebook в среду.

Народный депутат убеждена, что это окажет практическую помощь для приближения Украины к стандартам НАТО, улучшит совместимость и уровень взаимодействия подразделений Альянса с Вооруженными силами Украины.

Фриз расценила инцидент в территориальных водах Украины, когда российские военные открыли предупредительный огонь по британскому эсминцу, как акт государственного терроризма, требующий реакции международного сообщества.

По словам нардепа, Росия пытается превратить Черное и Азовское моря на свои внутренние воды.

"Международное право не признает юрисдикцию России над оккупированным Крымом, поэтому нападение на военное судно является актом агрессии, требует жесткой реакции экономического характера: ограничение прохождения суден под флагом Российской Федерации в порты государств НАТО", - отметила Фриз.

 

Теги: #фриз #воинская_часть #нато
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