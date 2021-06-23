Нардеп Фриз предлагает разрешить военным подразделениям НАТО находиться в украинских в/ч

Народный депутат Ирина Фриз (фракция "Европейская солидарность") предлагает разрешить военным подразделениям НАТО находиться на территории воинских частей Украины.

"Предлагаю в рамках стремления Украины к членству в НАТО и в условиях обострения отношений России с Североатлантическим альянсом позволить военным подразделениям НАТО находиться на территории воинских частей Украины и использовать их с логистической целью при выполнении своих задач", - написала Фриз в соцсети Facebook в среду.

Народный депутат убеждена, что это окажет практическую помощь для приближения Украины к стандартам НАТО, улучшит совместимость и уровень взаимодействия подразделений Альянса с Вооруженными силами Украины.

Фриз расценила инцидент в территориальных водах Украины, когда российские военные открыли предупредительный огонь по британскому эсминцу, как акт государственного терроризма, требующий реакции международного сообщества.

По словам нардепа, Росия пытается превратить Черное и Азовское моря на свои внутренние воды.

"Международное право не признает юрисдикцию России над оккупированным Крымом, поэтому нападение на военное судно является актом агрессии, требует жесткой реакции экономического характера: ограничение прохождения суден под флагом Российской Федерации в порты государств НАТО", - отметила Фриз.