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14:50 23.06.2021

Аэропорт "Борисполь" открыл все входы к терминалу D

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Аэропорт "Борисполь" открыл все входы к терминалу D

Международный аэропорт "Борисполь" (Киев) открыл все пять входов/выходов к терминалу "D": по два пункта контроля на первом и третьем этажах, а также проход из многоуровневого паркинга, сообщила пресс-служба аэропорта в среду.

"Лето в разгаре. А это значит, что в аэропорту начался горячий сезон отпусков и путешествий. Ежедневно аэропорт обслуживает около 260 рейсов, среднесуточный пассажиропоток превышает 37 тыс. чел. В то же время "Укравтодор" начинает ремонт трассы дороги к Борисполю, что также повлияет на время, которое нужно потратить пассажирам, чтобы вовремя доехать. Поэтому мы решили открыть в течение дня дополнительные пункты контроля на авиационную безопасность к терминалу "D". Все входы/выходы будут работать с 8:00 до 20:00", - цитирует пресс-служба заместителя генерального директора аэропорта Георгия Зубко.

При этом в аэропорту напомнили, что в связи с карантинными ограничениями в терминал могут попасть только пассажиры с посадочным талоном.

Теги: #борисполь #терминал #аэропорт
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