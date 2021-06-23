События

11:56 23.06.2021

"Евросолидарность" требует закрыть границу и прекратить пассажирское сообщение с РФ

2 мин читать
"Евросолидарность" требует закрыть границу и прекратить пассажирское сообщение с РФ

Политическая партия "Европейская солидарность" требует от власти полностью закрыть государственную границу для граждан России и прекратить пассажирское сообщение с РФ в связи с распространением там нового штамма коронавируса.

Официальное заявление партии с таким призывом обнародовано на сайте политсилы в среду.

"Украина оказалась под угрозой новой вспышки эпидемии коронавируса, к которому украинская власть абсолютно не готова. Последние недели в стране-агрессоре бурлит индийский штамм ковида, который уже привел к рекордной смертности и переполненным больницам в Москве", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, по данным ученых, индийский штамм "Дельта" значительно заразнее и приводит к более тяжелому течению болезни.

"Эта мутация вдвое повышает риск госпитализации и в полтора раза чаще приводит к реанимации инфицированных", - сообщают в "Евросолидарности".

Там подчеркивают, что новая волна эпидемии может накрыть Украину еще до осени, если "в течение ближайших дней не начать вводить жесткое сдерживание болезни на границе".

"Власть Зеленского полностью провалила борьбу с предыдущими ударами коронавируса. Только во время весенней волны эпидемии в Украине погибло 20 тысяч граждан и более 750 тысяч инфицировались. Но власть не сделала выводов из своего провала и не ускорила темпы вакцинации. Через четыре месяца "массовой" вакцинации две прививки получили менее 1% населения, тогда как европейские соседи провакцинировали от четверти до половины своих граждан", - говорится в заявлении.

В нем отмечается, что угроза новой волны эпидемии является реальным основанием для проведения заседания Совета нацбезопасности и обороны.

"Европейская солидарность" требует безотлагательно закрыть границу и, в дополнение к авиа и железнодорожным перевозкам, прекратить автомобильное и автобусное сообщение с Россией до нормализации там эпидемической ситуации. Все украинцы, которые будут возвращаться из России в установленный период времени, должны проходить не только тестирование, но и контролируемую самоизоляцию", - резюмируют в партии.

Теги: #границы #рф #заявление #евросолидарность
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:33 22.06.2021
В Армении после выборов в парламент начались политические репрессии - заявление блока Кочаряна

В Армении после выборов в парламент начались политические репрессии - заявление блока Кочаряна

12:18 21.06.2021
Власти Москвы не отмечают улучшения ситуации с COVID-19

Власти Москвы не отмечают улучшения ситуации с COVID-19

11:30 21.06.2021
ЕС продлил еще на год санкции, введенные за незаконную аннексию Крыма

ЕС продлил еще на год санкции, введенные за незаконную аннексию Крыма

14:32 20.06.2021
Талибы заявили о готовности к мирному решению конфликта в Афганистане при условии построения "исламской системы"

Талибы заявили о готовности к мирному решению конфликта в Афганистане при условии построения "исламской системы"

14:14 19.06.2021
Порошенко поговорил с Эрдоганом об украинско-турецком стратегическом партнерстве

Порошенко поговорил с Эрдоганом об украинско-турецком стратегическом партнерстве

12:35 19.06.2021
Таран о фейках о "замораживании" помощи США Украине: Россия ведет войну против нас на всех фронтах, в том числе информационном

Таран о фейках о "замораживании" помощи США Украине: Россия ведет войну против нас на всех фронтах, в том числе информационном

09:53 19.06.2021
В Кузбассе при жесткой посадке самолета погибли 4 человека, 15 пострадали - власти

В Кузбассе при жесткой посадке самолета погибли 4 человека, 15 пострадали - власти

15:37 18.06.2021
"Индийский" штамм выявлен почти у 90% москвичей, заболевших коронавирусом - мэр

"Индийский" штамм выявлен почти у 90% москвичей, заболевших коронавирусом - мэр

14:11 18.06.2021
"Евросолидарность" инициирует изменения в Админкодекс для усиления ответственности чиновников за нарушения закона о декоммунизации

"Евросолидарность" инициирует изменения в Админкодекс для усиления ответственности чиновников за нарушения закона о декоммунизации

13:00 18.06.2021
В "Евросолидарности" призывают власти повысить зарплату бюджетникам, военным и обеспечить украинцам субсидии

В "Евросолидарности" призывают власти повысить зарплату бюджетникам, военным и обеспечить украинцам субсидии

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Скончался экс-уполномоченный президента Украины по международным вопросам энергобезопасности Богдан Соколовский

ГФС провела обыски в "Киевпастрансе" по фактам уклонения от уплаты налогов и присвоения бюджетных средств

Кучма о 20-летней годовщине визита Папы Римского в Украину: Тогда наша страна занимала больше места на политическом глобусе

В Ивано-Франковске задержали группировку, занимавшуюся разбоем, рейдерством и вымогательством

В Украине за сутки зафиксировано 835 новых случаев инфицирования Covid-19, выздоровели 2 292 человека – Минздрав

ПОСЛЕДНЕЕ

Скончался экс-уполномоченный президента Украины по международным вопросам энергобезопасности Богдан Соколовский

Шмыгаль поручил Минрегиону обеспечить запуск центров вакцинации в каждом райцентре

В Украине ожидается сухая и жаркая погода, местами возможны дожди

ГФС провела обыски в "Киевпастрансе" по фактам уклонения от уплаты налогов и присвоения бюджетных средств

Посол Корнийчук обсудил с мэром города Ришон ле-Цион перспективы углубления сотрудничества

В Киеве проходит встреча президентов Украины и Грузии

Украинские, британские и американские спецназовцы провели совместную тренировку на эсминце Defender

В "Укрзализныце" разоблачена коррупционная схема при продаже щебня: убытки составляли почти 1 млн грн ежемесячно

Кучма о 20-летней годовщине визита Папы Римского в Украину: Тогда наша страна занимала больше места на политическом глобусе

В Ивано-Франковске задержали группировку, занимавшуюся разбоем, рейдерством и вымогательством

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА