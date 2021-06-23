"Евросолидарность" требует закрыть границу и прекратить пассажирское сообщение с РФ

Политическая партия "Европейская солидарность" требует от власти полностью закрыть государственную границу для граждан России и прекратить пассажирское сообщение с РФ в связи с распространением там нового штамма коронавируса.

Официальное заявление партии с таким призывом обнародовано на сайте политсилы в среду.

"Украина оказалась под угрозой новой вспышки эпидемии коронавируса, к которому украинская власть абсолютно не готова. Последние недели в стране-агрессоре бурлит индийский штамм ковида, который уже привел к рекордной смертности и переполненным больницам в Москве", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, по данным ученых, индийский штамм "Дельта" значительно заразнее и приводит к более тяжелому течению болезни.

"Эта мутация вдвое повышает риск госпитализации и в полтора раза чаще приводит к реанимации инфицированных", - сообщают в "Евросолидарности".

Там подчеркивают, что новая волна эпидемии может накрыть Украину еще до осени, если "в течение ближайших дней не начать вводить жесткое сдерживание болезни на границе".

"Власть Зеленского полностью провалила борьбу с предыдущими ударами коронавируса. Только во время весенней волны эпидемии в Украине погибло 20 тысяч граждан и более 750 тысяч инфицировались. Но власть не сделала выводов из своего провала и не ускорила темпы вакцинации. Через четыре месяца "массовой" вакцинации две прививки получили менее 1% населения, тогда как европейские соседи провакцинировали от четверти до половины своих граждан", - говорится в заявлении.

В нем отмечается, что угроза новой волны эпидемии является реальным основанием для проведения заседания Совета нацбезопасности и обороны.

"Европейская солидарность" требует безотлагательно закрыть границу и, в дополнение к авиа и железнодорожным перевозкам, прекратить автомобильное и автобусное сообщение с Россией до нормализации там эпидемической ситуации. Все украинцы, которые будут возвращаться из России в установленный период времени, должны проходить не только тестирование, но и контролируемую самоизоляцию", - резюмируют в партии.