Спасатели под сильным дождем помогли спуститься с Говерлы 26 туристам из Сумской области

Спасатели ГСЧС во вторник вечером оказали помощь по безопасному спуску во время непогоды группе из 26 сумских туристов, в том числе 22 детей, с горы Говерла, сообщили в ГСЧС.

Как сообщает пресс-служба ведомства в среду утром, 22 июня в 18:15 в оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области поступило сообщение о том, что туристы из Сумской области в составе группы из 46 человек во время схода с г. Говерла по "синему маршруту", из-за осложнений погодных условий (сильный дождь, гроза) не могут самостоятельно сойти к подножию горы.

"В 18:25 для проведения спасательных работ были направлены спасатели ПРВ Ворохта пост Заросляк. В 19:30 спасатели прибыли к группе туристов, после чего было установлено, что часть группы спускается с горы самостоятельно, интенсивность осадков падает. Спасатели оказали помощь по безопасному восхождению 26 лицам, из них: 22 детей и 4 взрослых в т.ч. 1 роженица", – сказано в сообщении на сайте ГСЧС.

В 20:55 спасательные работы были завершены, травмированных нет.