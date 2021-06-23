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08:36 23.06.2021

Главы МИД Украины, Грузии и Молдовы впервые посетят Брюссель с общим визитом в формате Ассоциированного Трио

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Главы МИД Украины, Грузии и Молдовы впервые посетят Брюссель с общим визитом в формате Ассоциированного Трио

В четверг, 24 июня, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вместе с вицепремьер-министром, министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани и и.о. премьер-министра, министром иностранных дел и европейской интеграции Республики Молдова Аурелиу Чоко впервые посетят институты ЕС в Брюсселе с общим визитом в формате Ассоциированного трио, сообщили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Как сообщает пресс-служба МИД, в обнародованной в среду утром информации, главы украинского, грузинского и молдавского дипломатии представят Европейскому Союзу совместное стратегическое видение дальнейшего развития трехстороннего формата Ассоциированного Трио.

Ключевыми темами переговоров станут европейская интеграция трех стран, возможности дальнейшей либерализации торговых отношений, новые перспективные направления секторального сотрудничества с ЕС, в частности в контексте реализации Европейского зеленого курса и цифрового перехода.

Стороны также скоординируют позиции по угроз безопасности в регионе и обменяются мнениями по подготовке к саммиту "Восточного партнерства" в декабре 2021 года.

Украина, Грузия и Молдова подписали меморандум о создании Ассоциированного Трио 17 мая 2021 в Киеве. Документ подчеркивает европейские стремления трех ассоциированных партнеров ЕС и их амбиции стать членами Евросоюза. Ассоциированное трио - это трехсторонний формат, в котором Украина, Грузия и Молдова координируют усилия по евроинтеграции.

Теги: #грузия #украина #молдова #ес
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