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08:07 23.06.2021

Россия призвала США и НАТО отказаться от учений Sea Breeze-2021 в Черном море

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Россия призвала США и НАТО отказаться от учений Sea Breeze-2021 в Черном море

Посольство России в Вашингтоне призвало США и их союзников по НАТО отказаться от проведения совместно с Украиной военных учений в Черном море.

"Масштабность и явно агрессивный характер учений Sea Breeze никак не соответствуют реальным задачам безопасности в Черноморском регионе. Повышают риски непреднамеренных инцидентов. Поощряют милитаристские настроения в Киеве", - говорится в заявлении посольства в твиттере.

"Настоятельно призываем США и их союзников отказаться от отработки военных действий на Черном море", - отмечают в посольстве.

Во вторник Госдеп США сообщил о том, что шестой флот американских ВМС примет участие в учениях "Sea Breeze-2021", которые США проведет совместно с Украиной в Черном море.

В маневрах планируется задействовать около 40 боевых кораблей. В них примут участие союзники США по НАТО и страны-партнеры.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил журналистам, что российские военные внимательно проследят за подготовкой и проведением учений "Sea Breeze", которые пройдут в период с 28 июня по 10 июля.

По его данным, основные участники учений - Украина, США, Канада, Великобритания, Нидерланды, Румыния, Болгария, Греция, Турция, Латвия и страны-партнеры.

Теги: #сша #учения #россия #посольство
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